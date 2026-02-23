Trump ya considera realizar ataque masivo en Irán si no cede a un acuerdo

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha indicado a sus asesores que si la diplomacia no logra que Irán ceda en el desarrollo de su programa nuclear, considerará un ataque mucho mayor en los próximos meses para expulsar a sus líderes políticos, informó The New York Times.

El diario, que cita fuentes informadas sobre las deliberaciones de la Administración Trump, recuerda que Estados Unidos e Irán tienen previsto reunirse en Ginebra el próximo jueves para lo que parecen ser una negociaciones 'in extremis' para alcanzar un acuerdo sobre el desarme nuclear iraní.

Sin embargo, Trump ha estado sopesando varias opciones de acción de Estados Unidos si las negociaciones fracasan.

Aunque no se han tomado decisiones definitivas, según los asesores consultados por The New York Times, Trump se inclina por llevar a cabo un ataque inicial en los próximos días con el objetivo de demostrar a los líderes iraníes que deben estar dispuestos a renunciar a la capacidad de fabricar un arma nuclear.

Para estos ataques, los objetivos que se están considerando abarcan desde la sede del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán hasta las instalaciones nucleares del país y el programa de misiles balísticos.

Si estas medidas no convencen a Teherán para que cumpla las exigencias de EEUU, Trump declaró a sus asesores que dejaría abierta la posibilidad de un ataque militar a finales de este año con el objetivo de derrocar al ayatolá Ali Jamenei, el líder supremo.

No obstante, existen dudas, incluso dentro de la Administración, sobre si ese objetivo se puede lograr únicamente con ataques aéreos.

Y, entre bastidores, ambas partes están considerando una nueva propuesta que podría crear una vía de escape al conflicto militar: un programa de enriquecimiento nuclear muy limitado que Irán podría llevar a cabo únicamente con fines de investigación y tratamientos médicos.

No está claro si alguna de las partes estaría de acuerdo, según el diario, pero la propuesta de última hora se produce cuando dos grupos de portaaviones y decenas de aviones de combate, bombarderos y aviones de reabastecimiento se están concentrando a una distancia de ataque de Irán.

Teherán no permitirá la inspección de las instalaciones nucleares

Por su parte, Irán insistió este lunes en que no permitirá las inspecciones de las instalaciones atómicas atacadas por Israel y Estados Unidos en la guerra de los 12 días de junio hasta que no se defina un protocolo para ello y lo desvinculó de un posible acuerdo nuclear con Washington.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, dijo en una rueda de prensa que no existe en estos momentos un protocolo acerca de las inspecciones a instalaciones atacadas y que por ello no permitirá las revisiones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

"Hasta que no se defina un protocolo específico en este sentido, no podemos comprometernos", aseguró el diplomático.

Bagaei dijo que en los ataques de Israel y Estados Unidos en junio fue la "primera vez" que instalaciones nucleares fueron objeto de bombardeos externos, lo que supone una situación sin precedentes en su opinión.

Tras esos ataques de junio, Irán limitó la cooperación con el OIEA y no le ha permitido inspeccionar las instalaciones bombardeadas y por ello se desconoce el paradero de 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60 %, un nivel cercano al necesario para el uso militar.

Por otra parte, el diplomático desvinculó la cuestión de las inspecciones de la agencia nuclear de la ONU con las negociaciones nucleares con Estados Unidos, a pesar de que su director, Rafael Grossi, estuvo en Ginebra durante la última ronda de negociaciones y se reunió con el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

"El tema de nuestra cooperación con el Organismo (OIEA) es distinto", dijo Bagaei en la rueda de prensa.