Las víctimas del tiroteo de Texas: niños de diez años y dos maestras latinas

Varios niños de diez años y dos maestras hispanas son las primeras víctimas identificadas por las familias del tiroteo que tuvo lugar el martes en una escuela de Uvalde (Texas, EEUU) y que dejó 21 personas muertas, además del propio atacante.

La primera en ser identificada fue la maestra Eva Mireles, de 44 años y que trabajaba como profesora de educación especial en el colegio Robb Elementary, donde tuvo lugar el tiroteo. Mireles fue identificada en las redes sociales como una de las víctimas por la madre de una de sus ex alumnas, Audrey García.

García, cuya hija tiene síndrome de Down, publicó en un mensaje en Twitter fotografías de la maestra de educación especial con su hija y dijo que la educadora creía en las posibilidades de la pequeña y que hizo "todo lo posible" para ayudarla en su educación.

My daughter’s beautiful teacher was the teacher who was killed in Uvalde, TX. Eva (Ms Mireles) taught Gabby in elementary school. She was a beautiful person & dedicated teacher. She believed in Gabby & went above & beyond to teach her as you can see below. There are no words. pic.twitter.com/qMlVoVEUrY

Mireles llevaba 17 años ejerciendo de docente, estaba casada con un agente de Policía de Uvalde, con quien tenía una hija, Adalynn, que compartió en redes sociales una imagen con su madre.

Ella fue una de las dos maestras que murieron en el tiroteo junto a 19 sus alumnos. Todos ellos se encontraban en la clase en la que se atrincheró el agresor, Salvador Ramos.

La otra maestra fallecida es Irma García, según indicó al canal televisivo NBC su hijo, Christian García. La profesora llevaba 23 años ejerciendo de docente en el centro escolar y, según la versión de su hijo, se erigió en escudo humano para proteger a sus estudiantes durante el tiroteo.

García, casada y con cuatro hijos, fue finalista en 2019 junto a otros 18 profesores del área de San Antonio (Texas) del premio de la Universidad Trinity a la excelencia en la enseñanza.

My tia did not make it, she sacrificed herself protecting the kids in her classroom, i beg of you to keep my family including all of her family in y’all’s prayers , IRMA GARCIA IS HER NAME and she died a HERO. she was loved by many and will truly be missed. pic.twitter.com/2XpdJA0q8x