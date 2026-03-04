Al menos seis personas han perdido la vida y otras ocho han resultado heridas tras el bombardeo que el Ejército israelí llevó a cabo en la madrugada de este miércoles contra dos localidades situadas al sur de la capital libanesa, Beirut. La ofensiva israelí no se ha limitado al territorio libanés: en esas mismas horas, las fuerzas armadas de Israel anunciaron que estaban ejecutando una nueva y amplia ola de ataques contra Irán, país en el que el balance de víctimas mortales ya roza las 800 personas.