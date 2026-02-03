El niño Liam, cuya imagen dio la vuelta al mundo, es liberado junto a su padre tras ser detenido por el ICE
El caso de Liam Conejo causó la indignación generalizada en el planeta entero
Identifican a los agentes que dispararon causando la muerte de Alex Pretti en Mineápolis
El niño de cinco años Liam Conejo Ramos y a su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, cuya detención hace diez días en Minnesota provocó una oleada de indignación, están de nuevo en libertad y de vuelta en Minnesota tras una orden de un juez federal.