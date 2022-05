Carmen Linares: "Es un reconocimiento para el mundo flamenco"

La cantaora Carmen Linares, galardonada este jueves junto a la bailaora María Pagés con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022, ha asegurado a EFE que, aunque el galardón haya recaído en ellas, es un reconocimiento "para el mundo del flamenco".

"A través de mi persona se ha reconocido lo que es más importante para mí, el arte flamenco, un arte con mayúsculas, una de las músicas del mundo", ha dicho la artista emocionada a EFE, en su casa en Madrid.

Linares (Jaén, 1951) ha recordado la alegría de la profesión cuando fue galardonado con el mismo premio Paco de Lucía y ahora "se nos reconoce a María Pagés y a mí, pero nosotras no hubiéramos sido nada sin dedicarnos a un arte tan importante".

Un galardón que pone broche de oro a un año en el que ha celebrado con una gira Carmen Linares: 40 Años de Flamenco, su 40 aniversario en el mundo del flamenco como solista. "Mejor colofón, imposible. No puedo pedir más. Estoy feliz".

Asegura que, cuando ha conocido la noticia, se ha acordado de su padre y de su marido, al que ha llamado inmediatamente, "personas que me han ayudado a que me desarrolle como artista, pero también como ser humano, lo que me ha permitido tener una familia".

"He dedicado mi vida al flamenco y he tratado ponerlo en lo más alto" para que fuera un arte reconocido y valorado. "He luchado pero he tenido muchas satisfacciones, me he dedicado a lo que más me gusta. Es el arte de la vida".

La cantaora es un referente del flamenco tanto para las nuevas generaciones, una leyenda para algunos aunque le da "miedo" escuchar esos halagos

"Es una responsabilidad. La gente joven se mira en ti, lo hacen con el cariño y lo agradezco muchísimo tanto a los que me valoran como a los que no, porque no el puedes gustar a todo el mundo. Lo importante es seguir trabajando".

Ha destacado que el flamenco es una arte "grandioso" reconocido mundialmente, "un arte universal que se merece este premio y que nos representa", además de recordar que la Unesco lo nombró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, un collage de culturas que lo hace "particular y especial".

La pandemia ha reflejado, sin embargo, que "los que nos dedicamos al flamenco estamos muy solos" en referencia a la gran cantidad de artistas del sector que han tenido que dejar de trabajar y ha reclamado más ayudas.

Su proyecto más inmediato es "la boda de mi hijo, se casa este sábado y soy la madrina", ha dicho entre sonrisas, aunque profesionalmente le espera la grabación de un disco, más actuaciones con su gira y un próximo viaje a Marruecos con el espectáculo Arcangel junto a Marina Heredia y Ana Morales.