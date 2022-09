Entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, Icónica Sevilla Fest vuelve a la Plaza de España con la celebración de dieciocho conciertos de alto nivel, en una propuesta que supera en cantidad y calidad a la primera edición del año pasado. En colaboración con diferentes patrocinadores, el festival cuenta en su organización con la ayuda del consistorio hispalense, pero todo el peso de la producción lo sostiene Greencow, la empresa dirigida por Javier Esteban, con quien nos hemos reunido para que nos hable en profundidad de todos los aspectos de interés del proyecto.

-El año pasado me llamó la atención el eclecticismo de Icónica. Y en esta edición todavía es mayor el rango de estilos musicales y de edades del público al que se dirige. ¿Este festival tiene alguna filosofía concreta?

-Yo quería hacer algo en la Plaza de España y decidí hacer un festival, porque creo que es un sitio adecuado para ello, del que siempre he estado enamorado, concebido por Aníbal González para hacer eventos al aire libre en la Exposición de 1929. Tenía claro, además, que el festival tenía que ser para todo el público de Sevilla, por eso buscamos ese eclecticismo y decidimos que cada día se dedicase a un público diferente. Hemos intentado que todos los sevillanos se vean reflejados en alguno de los conciertos del cartel y que vengan iconos de la música que hacen. Pensamos en Patti Smith porque es un icono femenino, un icono del rock y del punk que encajaba perfectamente en lo que refleja el nombre del festival, que es traer iconos de la música nacional e internacional a un sitio icónico. A partir de ahí, con Deep Purple, C. Tangana, Becky G, Culture Club, intentamos llegar al máximo espectro de público posible, con artistas que estén trascendiendo. Y siempre con la guinda de un artista sevillano, que eso sí lo tenemos por bandera; por eso el año pasado tuvimos a SFDK y este año tenemos a Fondo Flamenco.

"Este año vamos a abrir todas las noches, manteniendo el escenario del Village con conciertos y DJs"

-Cuando Antonio Muñoz era todavía concejal de cultura me dijo que el ayuntamiento estaba volcado con Icónica, como festival que atrajese a muchos turistas a Sevilla. ¿Piensa lo mismo como alcalde?

-Este proyecto surgió de la mano de Juan Espadas antes de la pandemia. Le invité cuando llevé a Jennifer López a Málaga con otros promotores y me preguntó que por qué no me había llevado eso a Sevilla. Era porque en Málaga tenía buenas relaciones y en Sevilla no tenía ninguna, así que me dijo que eso iba a cambiar, que le presentase un proyecto para Sevilla y allí mismo le hablé de que quería hacer un festival boutique en la Plaza de España y me aseguró que lo íbamos a hacer. Pero llegó la pandemia, el alcalde tenía otros problemas más importantes y cortamos la comunicación. Retomamos el proyecto con Muñoz de concejal porque esto era lo que él quería para Sevilla. Nosotros éramos cautos y queríamos empezar este año, pero él nos animó a que empezásemos el año pasado a pesar de las dificultades, y ahora de alcalde está totalmente involucrado e interesado en cómo va todo.

-¿Y cómo va?

-Lo cierto es que este año el festival nos está sorprendiendo incluso a nosotros; el año pasado nos marcamos unos 35 o 40.000 espectadores como máximo y para este año llevamos ya a día de hoy 62.000 entradas vendidas y lo mejor es que el 69% de ellas es de público de fuera de Sevilla y de países tan lejanos como México o USA. Son números muy buenos; nos comparamos un poco con los eventos deportivos y ya los hemos sobrepasado, lo que nos viene muy bien porque no tenemos ayudas públicas ni subvenciones del Ayuntamiento o la Junta, todo esto es algo privado. Es cierto que el ayuntamiento nos hace una rebaja en las tasas, porque es de interés turístico para la ciudad, pero tenemos que pagarlas. Vamos con las entradas, los patrocinadores y la restauración, que es un melón por calar siempre, pero con nuestras estadísticas sabemos que hay un consumo bueno por persona.

-¿No le parece que desaprovechan ustedes ese consumo dejando cerrado el recinto las noches que no hay concierto?

-El año pasado tuvimos esa crítica y por ese ahora vamos a abrirlo todas las noches, con Icónica Light. Vamos a mantener el escenario del Village, que es la zona de restauración, con conciertos y DJs coordinados por LaSUITE, y haremos un espectáculo multisensorial sobre la plaza, que será un guiño al 30 aniversario de la Expo y su espectáculo del lago, con proyecciones sobre la fuente y 400 móviles por toda la plaza; algo muy potente, que va a gustar mucho.

-Se abren ustedes, pues, a otros promotores locales.

-Mi idea es que Icónica no sea un proyecto cerrado de Greencow, sino que sea participativo; si el año que viene el Monkey quiere hacer allí la programación del sábado, pues que tenga la posibilidad de hacerlo; hemos hablado también con Music Republic sobre el Interestelar. Nos pondríamos de acuerdo en el tema de la producción, que eso en la Plaza de España es caro, difícil y complejo, pero ya que estamos nos gustaría que fuesen entrando otros compañeros y que vayan poniendo sus pinceladas y tengamos un mes de programación con diferentes vertientes.

"El sistema de sonido va a ser algo pionero, que se presentará aquí comercialmente y lo ecualizarán los propios ingenieros fabricantes"

-El año pasado fue muy bueno el sonido, pero este año cambian de proveedor, según me dijo su responsable, al que me encontré hace unos días en la presentación del Monkey Week.

-Si, el sonido cambia este año; hemos hecho una apuesta por Fluje, la empresa más top a nivel nacional; pero la hemos hecho porque cuentan con los sistemas de sonido más potentes, que son de Meyer Sound, una distribuidora sevillana que trabaja en toda Europa. Ellos nos llamaron porque les interesaba sacar un sistema de sonido nuevo, el Panther, para el que todavía no hay cajas siquiera en las fábricas de Europa; querían hacer aquí la presentación comercial. Van a venir los ingenieros fabricantes a ecualizar ellos mismos el sistema y hacer algo pionero, ya que se van a traer a todos los comerciales de Europa a que escuchen el resultado. La plaza les gusta a los técnicos, por tener el escenario en el centro y estar todo muy repartido y muy envolvente.

-Hablemos de esa disposición. Este año que no es obligatorio estar sentados, ¿cómo se dispondrán los espacios para los espectadores?

-Tenemos tres formatos, el más pequeño es de 3.300 espectadores sentados y lo emplearemos con Ludovico Einaudi y Rozalén. Tenemos otro con 8.000 espectadores, mixto, con toda la parte delantera de pie y la grada trasera sentados, para Leiva, 50 Cent, Izal. Y tenemos otro formato más grande, que es el de C Tangana, para 18.000 espectadores, todos de pie. Ese lo utilizaremos también para otros artistas, pero acotado en función de su rango de ventas; no esperamos, por ejemplo, que Rigoberta Bandini vaya a vender 18.000 entradas, pero sabemos que sí venderá unas 4.000 y no podemos poner a esa gente sentada, que ya está todo el mundo deseando bailar y saltar. Y va por fases, en el inicio del festival todo el mundo de pie, luego se montará la grada y al final se desmonta esta y se termina de pie.