Clásicos de nuestro tiempo

La ficha *** 'De verdad'. Cante: José Mercé. Guitarra: Tomatito, José del Tomate. Bajo: Antonio Ramos 'Maca'. Percusión: Israel Suárez 'Piraña'. Palmas y coros: Kiki Cortiñas, Miguel Toleo, Mercedes. Palmas y jaleos: Chicharito. Violín: Bernardo Parrilla. Lugar: Cartuja Center. Fecha: Sábado 16 de febrero. Aforo: Lleno.

No creo que peque de nostálgico por preferir las dos primeras partes de este concierto. Los clásicos están depurados por el tiempo y compositores como El Mellizo, La Trini o Aurelio Sellés son nombres fundamentales de este arte. La cosa empieza con el cante en solitario por martinetes. Solemne y rotundo con ese timbre vocal único, bellísimo, característico del arte jondo de nuestro tiempo. Si tengo que ponerle una pega a su recital de cante tradicional es que iba un pelín acelerado. Incluso en la malagueña, deliciosa, concentrada, fundamental, quintaesencia de lo jondo. Soleares y seguiriyas, dos estilos con los que el jerezano se siente plenamente identificado, completan su recital. La segunda parte es un concierto de Tomatito y su grupo. Una propuesta muy física, rítmica, a pesar de que tuvo un par de oasis melódicos en forma de tango porteño y con Two much, el tema de Michel Camilo que deslumbró en el mítico Spain, y que hizo a dos guitarras con su hijo José del Tomate, que tuvo también ocasión para su lucimiento en solitario con una zambra del Niño Miguel.La tercera parte de esta propuesta es la última excusa para ver en escena juntos, una vez más, a estos dos gigantes del flamenco actual, los temas de su disco De verdad: tangos, rumbas, zambra y bulerías de nuevo cuño con estribillos y coros. En el bis no faltó uno de los éxitos populares del cantaor jerezano, Al alba por bulerías. Se trata de lo de siempre, por supuesto, pero presentado de otra manera. Como se merecen dos clásicos, dos pesos pesados de la escena jonda contemporánea.