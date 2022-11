María del Monte, gran protagonista de Así canta nuestra tierra en Navidad, en su 40 aniversario

La Fundación Cajasol ha presentado en su sede de la plaza de San Francisco el espectáculo y el disco Así canta nuestra tierra en Navidad, que estará protagonizado por la artista María del Monte, y cuyos beneficios estarán destinados a la Fundación Alalá. El Teatro de la Maestranza acogerá el próximo 20 de diciembre este tradicional y solidario evento, que este año cumple su cuarenta aniversario.

Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, comenzó especificando que el disco y concierto Así canta nuestra tierra en Navidad “forma parte de la amplia y diversa programación navideña que desplegamos cada año, no sólo en Sevilla, también en diferentes puntos de Andalucía”. Antonio Pulido quiso destacar “que este año es especial, ya que se cumplen 40 años desde que comenzamos a editar este disco (iniciado por Caja Jerez), por el que han desfilado los más importantes nombres de la música española, de Rocío Jurado a Rafael, y este año tenía que ser muy especial, por lo que hemos contado con María del Monte”. Destacó el presidente de la Fundación Cajasol que “tanto el disco como el concierto tienen un claro objetivo social, un fin solidario, que por segundo año está protagonizado por la Fundación Alalá, que es un referente en su trabajo contra la exclusión social”. Finalizó su intervención Antonio Pulido animando a “llenar el Maestranza el 20 de diciembre” y recordó que las entradas están ya puestas a la venta en las taquillas del propio teatro, y que cuentan con “precios asequibles (entre y 20 y 48 euros) con el fin de recaudar lo máximo posible para ayudar a la Fundación Alalá, para que puedan seguir desarrollando su tarea, y también, como no, para prestigiar nuestra cultura”.

"Se trata de que lo pasemos bien, y que pensemos en el denominador común que son los niños”

Por su parte, María del Monte se mostró especialmente emocionada durante la presentación, ya que “esta propuesta me llegó en un mal momento, intentando salir de donde no quería estar, y aceptarla ha sido como un rayito de luz en la oscuridad”. La artista señaló que desde el principio ha entendido su participación en el concierto y disco “no como un reto y sí como un elogio” y que desde el principio “ha sido un disfrute continuo, hasta el punto que cuando acabábamos nadie se quería ir del estudio de grabación”. María del Monte ha contado con la participación de Isabel Fallo (también presente) como autora y cantante, así como con todo su equipo: Emilio Gallardo, Joana Jimenez, Laura Gallego, entre otros. Además, la artista ha confesado que, por supuesto, los niños y niñas de la Fundación Alalá participarán en el concierto, así como otros artistas muy importantes, que no quiso confirmar a la espera de encaje en las respectivas agendas. María del Monte ha recalcado que “se trata de que cantemos todos, de darle autenticidad, naturalidad. Se trata de que lo pasemos bien, que pensemos en el denominador común que son los niños y que vayamos a una. Por eso, haremos algo distinto e iremos directos al corazón”. Concluyó su intervención la artista sevillana relatando la emotiva experiencia que le supuso visitar la Fundación Alalá, “porque necesitaba saber qué se cocía allí, y la verdad es que quedé tan impresionada por todo lo que vi que no tenía ganas de irme, contagiada del entusiasmo y alegría que me transmitían”.

El turno de intervenciones finalizó con la de José María Pacheco, presidente de la Fundación Alalá -que estaba acompañado de su directora general, Blanca Parejo-, agradeciendo la labor y la permanente plena disposición de la Fundación Cajasol “en este y otros muchos proyectos, algunos de los cuales no trascienden”. También tuvo Pacheco palabras de agradecimiento para María del Monte “por su trayectoria, por su implicación en el evento y por haber compartido una tarde con los niños y las niñas de Alalá”. Especificó el presidente de la Fundación Alalá que en la actualidad atienden a más de 400 niños y niñas, “a los que educamos en valores y en cultura”, entre los centros de Sevilla y Jerez de la Frontera. Alalá es una expresión caló que significa ‘alegría’, y que puede entenderse como un elemento esencial en este disco y concierto, además de la solidaridad y el compromiso de las fundaciones Cajasol y Alalá, que sumado al talento y fuerza de María del Monte garantizan que Así canta nuestra tierra en Navidad, en su edición de 2022, se convierta en un auténtico éxito.