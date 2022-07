Neil Jordan: "Un cineasta como yo sólo tiene sitio ahora en internet"

"A mí me encanta Hollywood, es a Hollywood a quien yo no le gusto", manifestó el cineasta Neil Jordan este lunes en Palma antes de recibir el galardón Master Of Cinema en la gala inaugural del Atlàntida Mallorca Film Fest.

El director irlandés recibió este premio por su carrera cinematográfica justo cuando se cumplen 30 años de su película más premiada, Juego de lágrimas, por la que ganó el Oscar al mejor guion en 1993, y de la que se hará una proyección especial a la que acudirá Jordan.

Pese al galardón del festival mallorquín, Jordan no se considera un maestro del cine, una definición que pueden atribuirte otros pero no darte tú mismo. "Además, hoy en día existe esa ironía en que por un lado te están galardonando, celebrando, y por otro cuesta mucho llevar a cabo el trabajo", aseguró Jordan en una entrevista en la que explicó que en el cine, en general, siempre prefiere a los jóvenes, por lo que a medida que te vas haciendo más mayor cada vez es más difícil hacer una película.

"La verdad es que a Hollywood le gusta la gente como yo pero luego no saben que hacer con ellos. Hoy en día, con Marvel, eligen a directores jóvenes y les dan un presupuesto de 200.000 millones de dólares", criticó el cineasta, que piensa que esta práctica genera ingresos a la industria pero "no le hace ningún favor" al resto de los directores.

"Yo creo que sin duda hay una crisis en el mundo del cine. No sé si a todo el mundo le gusta Marvel, pero mi tipo de película desde luego hoy en día solo existe online", sostiene el director, responsable de otros celebrados títulos como Michael Collins, Entrevista con el vampiro o El final del romance.

Esta es una de las razones por la que el cineasta aceptó la invitación a este festival, ya que considera que Filmin, la plataforma que los impulsa, es una buena muestra de cine online independiente, donde están los proyectos de directores y guionistas similares a cómo era él en sus comienzos.

Respecto a Juego de lágrimas, Jordan dice que nunca haría un remake y añade que sería imposible haber rodado esta película hoy en día porque el mundo es diferente, aunque la cuestión de la transexualidad está más viva y más activa que nunca.

"Por aquel entonces se cuestionaban cosas que eran importantes en ese momento: si hombre o mujer, si blanco o negro, si irlandés o británico... Se cuestionaba si esas etiquetas que nos colgábamos alrededor del cuello nos definían o no", relató el cineasta sobre el trasfondo de su película.

Además, el director irlandés ha hablado sobre su próximo filme, "Marlowe", que se estrenará en cines antes de navidades y versa sobre un aparentemente sencillo reto al que tendrá que enfrentarse el detective privado Philip Marlowe, el clásico literario de Raymond Chandler.

Jordan apuntó que el largometraje ha estado en gran parte rodado en España, concretamente en Barcelona y sus alrededores, donde se ha recreado el Los Ángeles de 1938. "Los Ángeles es una ciudad a la que le encanta destruir todo lo que tiene que ver con el pasado, así que el Los Ángeles de 1938 ya no existe, por lo que tenía que buscar una localización donde pudiese reproducir esa época, que arquitectónicamente tenía un estilo que denominamos español-mediterráneo", explicó el cineasta.