Un clásico del ensayismo jondo

La ficha 'Alegato contra la pureza'. José Luis Ortiz Nuevo. Prólogo de Montse Madridejos, Malpaso, 240 pp.

En un estilo arcaizante y preñado de arcaísmos, fruto de su largo trato con los cronistas y gacetilleros del XIX a la busca de los orígenes de nuestro arte, José Luis Ortiz Nuevo hace una apuesta y propuesta en esta obra por la vanguardia y la mezcla. Más por la mezcla, aunque también por la vanguardia. Original de 1996 (Barcelona, Libros PM), el libro se vio aumentado en casi el doble de su tamaño por escritos volanderos aparecidos y sin aparecer en los 14 años trascurridos hasta la segunda edición (Barataria, 2010).

Artículos de prensa, trabajos de encargo, etc., a los que se añadió una serie de notas y matizaciones del original. Aunque el autor señala que está de acuerdo con lo que escribió, matiza, por ejemplo, su diatriba (encendida, sí, nunca injuriosa) contra Mairena. No la matiza, se limita a pedir perdón por las formas. Cuando en el original mismo llega a decirle al maestro de los Alcores unos "usted dispense" y "lo siento", suma Ortiz en la segunda edición dos "perdón" a Antonio Mairena. Esta es la versión que reproduce esta tercera edición de Malpaso, con el añadido de un prólogo que firma Montse Madridejos.

Aunque José Luis Ortiz Nuevo (Archidona, Málaga, 1948) se identifica al cien por cien con la memoria de Pericón, La Periñaca, Matrona, Enrique el Cojo, el Borrico de Jerez y el Flamenco, éste es sin duda su libro más personal. Y mejor, para el gusto mío. Es el libro donde su autor más se desnuda. Y ¿qué es el arte sino desnudez? Porque esto es una obra de arte. Aunque nuestro autor lo presenta, sinceramente, como un ensayo con el que suscitar el debate razonado y razonable, el libro me vence y me convence por razones y emociones puramente literarias: por la forma lingüística y por el contenido emocional. Ortiz se vuelca en su alegato. Vuelca su biografía personal y flamenca (resulta deliciosa su lectura crítica de sus primeros escritos) en su obra. Da razones y da más, no sé si sin querer, pasiones. A estas alturas a mí me interesan más las segundas, aunque es cierto, como apunta Ortiz, que el flamenco ha tenido demasiadas pocas de las primeras. Me quedo antes con el placer de la lectura que con la discusión. No me interesan las discusiones. Y al flamenco, al parecer, tampoco: el propio Ortiz señala la escasa polémica que levantó su obra en su momento, como no fuera esos dos encendidos y obtusos Manifiestos en defensa del cante flamenco. Se nota en estos pasajes de Ortiz un cierto desánimo y cansancio. Sin embargo, no creo que sea cierto el análisis que hace en este punto, el de que en la intelectualidad flamenca impera el inmovilismo y el esencialismo retrógrado, no el otro. Creo que no era cierto en 1996, ni en 2010, ni hoy. Hay tantos retrógrados fuera como dentro, tantos en la vanguardia como en la retraguardia, tantos en la ciencia como en la poesía, y el flamenco es un animal vivo, con muchas caras, que se mueve en todas las direcciones, pasado y futuro incluso y que no se deja atrapar, jamás, por ninguna de estas disciplinas o tendencias.

Pasión y pulsión juvenil alimentan esta obra. Reivindica su autor la afición y entrega de los guiris, que casi siempre es más sabia y más generosa que la de los nacionales, según resalta. El Alegato es un resumen de sus posturas, de sus pasos y su pensar por y en el flamenco, por eso es un resumen del resto de su obra literaria jonda. Aquí, a la reflexión sucede el improperio, a la exaltación vital la copla poética. Denuncia el autor de esta obra la desvergonzada injerencia, hace unos años, de la administración pública en asuntos de cultura, que no ocurriera ni en tiempos del dictador: fíjense ustedes la que nos ha caído en las últimas décadas. Deliciosa la nueva edición, de cuidado diseño, con resaltes de citas y coplas, con uso de diferentes tipos, estilos y tamaños del texto, con un concepto visual, geométrico, circular, que se adapta y sirve al contenido e intenciones literarias.

José Luis Ortiz Nuevo es Licenciado en Ciencias Políticas y ha sido Director de la Bienal de Flamenco de Sevilla entre 1980 y 1996, salvo la edición de 1986. De hecho, fue, con otros aficionados, el fundador del magno festival sevillano. Dirigió la Bienal de Málaga de 2007. Coordinó el Equipo Redactor de la Memoria para la Declaración del Flamenco como Patrimonio Oral de la Humanidad.

En su extensa obra bibliográfica, destacan Pepe el de la Matrona: Recuerdos de un cantaor sevillano (1975), Las mil y una historias de Pericón de Cádiz (1975), II Pregón de la Hiniesta Coronada (1980), Libro de las Fiestas (1981), Tío Gregorio Borrico de Jerez: recuerdos de infancia y juventud (1984), De las danzas y andanzas de Enrique el Cojo (1984), Pensamiento político en el cante flamenco (1985), Tía Anica la Periñaca: Yo tenía mu güena estrella (1987), Antonio Mairena: Veinticinco aniversario del concurso III Llave de Oro del Cante (1987), 77 Seguiriyas de muerte (1988), Guía de lo oculto y lo resplandeciente: La Feria de Sevilla (1990), ¿Se sabe algo? El flamenco en la prensa sevillana del siglo XIX (1990), A su paso por Sevilla (1996), Alegato contra la pureza (1996), ¿Quién me presta una escalera? (1997), Mi gustar flamenco very good (1998), La rabia del placer o el Tango que vino de La Habana (1999), En 1925 hubo en Sevilla un concurso de cante flamenco (2000), Coplas Flamencas del siglo XX (2001), Érase una vez una ciudad... (2004), Ritos de júbilo (2005), El eco de la memoria (2010), Tremendo asombro (2012), Coraje: del maestro Otero y su paso por el baile (2012), La Valiente, Trinidad Huertas 'La Cuenca' (2016).

Ha desarrollado numerosos trabajos en prensa, radio y televisión, tales como Una llama viva emitido en Canal Sur televisión y escrito los guiones y/o dirigido y/o protagonizado importantes obras escénicas tales como Los últimos de la fiesta (1987), Danza de amor y luna (1989), Tango y Mediterraneo (1992), Por aquí te quiero ver (1996), Por dos letras (1997), Abecedario (1999), Dime (2002), Historias de arte (2003), Voces de Lebrija (2004), Sevilla, concierto flamenco a su memoria (2004), Yo no sé la edad que tengo (2007), Cuatro noches (2008), Dinero (2015), La verdá salió perdiendo (2017), etc.

Por todo ello es una figura imprescindible del flamenco del último medio siglo.