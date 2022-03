5 apuntes sobre los Oscar 2022

Hollywood abraza esta noche una sensación de normalidad tras los estragos de la pandemia y celebra una ceremonia a la que vuelven la alfombra roja y los maestros de ceremonias, en este caso las cómicas Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes. Pero estos premios que cuentan este año con una importante presencia española –a las candidaturas de Penélope Cruz y Javier Bardem en categorías interpretativas se añaden las de Alberto Mielgo por su corto de animación El limpiaparabrisas y del músico Alberto Iglesias por la banda sonora de Madres paralelas– vienen también con polémica: para aligerar la gala, la Academia entregará una hora antes ocho premios de categorías técnicas, lo que ha provocado malestar en los gremios y la amenaza de un posible boicot por parte de los profesionales implicados. Será una fiesta en la que sus responsables intentarán acercarse al público más joven, con estrategias como la concesión de un Oscar (no oficial) a la película más votada por el público en Twitter y al que se le presupone a Spider-Man: No Way Home como destinatario. Aquí van algunas claves de la noche.

1. Oscar a la mejor película: una historia en tres actos (y aún sin desenlace)

Hace unos meses, cuando ganó el Premio del Público en el Festival de Toronto, un galardón que suele anticiparse a las cintas que logran el Oscar, Belfast, de Kenneth Branagh, apuntaba maneras para hacerse con la estatuilla más codiciada de Hollywood. La fórmula se antojaba infalible: aquel director que iba a comerse el mundo con joyas como Los amigos de Peter o Mucho ruido y pocas nueces, que llevaba años perdido en franquicias y remakes –La Cenicienta, Jack Ryan: Operación Sombra o sus aseadas relecturas de Agatha Christie–, volvía a sus raíces y recreaba su infancia con verdad y emoción.

Pero en el camino se interpuso El poder del perro, la adaptación de la novela de Thomas Savage con la que también retomaba el pulso Jane Campion. Desde su presentación en Venecia, donde la realizadora se llevó el reconocimiento a la mejor dirección, ese western atípico sobre el peso de la masculinidad acaparaba (casi) todos los premios de la crítica. No había duda: aquélla era la apuesta firme de la temporada, un filme complejo y adulto que crecía en las revisiones, una obra que merecía un hueco en la historia del cine.

Su triunfo en los (devaluados) Globos de Oro y en los Bafta, también sus 12 candidaturas al Oscar, confirmaban esta hipótesis, pero en las últimas semanas otro título le disputa, inesperadamente, su condición de favorita. Es Coda, de Sian Heder, remake de la francesa La familia Bélier, la historia de una familia de sordos en que la única hija oyente descubre su talento para el canto. Tiene sólo tres nominaciones al Oscar, pero opta al de mejor película y tras su triunfo en los premios del Sindicato de Actores (SAG) y el Gremio de Productores se presenta como una aspirante muy seria. Es esa propuesta amable que gusta a la Academia, esa institución que prefirió Shakespeare in love a Salvar al soldado Ryan, El discurso del rey a La red social, Crash a Brokeback Mountain, Green Book a Roma. Ah, y el voto preferencial le pone las cosas más fáciles...

2. El poder de Jane Campion... y los admiradores de Steven Spielberg

Casi 30 años (28, si nos ponemos precisos:fue en 1994) después de su Oscar al mejor guión original por El piano, Jane Campion llega a esta edición como clara favorita en la categoría de dirección, y de materializarse la victoria sería la tercera mujer en ganar en este apartado tras Kathryn Bigelow (En tierra hostil) y Chloé Zhao (Nomadland, el año pasado). La perturbadora elegancia de El poder del perro ha hecho que su nombre se repita en todos los premios de la crítica, en los Globos de Oro, los Bafta, los Critics Choice y el Gremio de Directores. El Oscar sería la culminación de una carrera errática y personal en la que tras un espectacular primer tramo, con la fabulosa Un ángel en mi mesa y la Palma de Oro conquistada por El piano, sumó después unas cuantas apuestas incomprendidas (Retrato de una dama, Holy Smoke o En carne viva, un thriller con carga erótica en el que embarcó a Meg Ryan). Desde 2009 no dirigía un largometraje, Bright Star, la historia de amor entre John Keats y Fanny Brawne, aunque encontró la inspiración entre medias en la serie Top of the Lake.

Aquel 1994, cuando El piano, Campion no pudo hacerse con la estatuilla a la dirección frente al Spielberg de La lista de Schindler. En las últimas semanas, algunos aficionados han promovido en Twitter una campaña para que le den el Oscar al director de West Side Story, del que sus admiradores recuperan en las redes un magnífico plano secuencia. Parece el único rival con posibilidades más allá de la neozelandesa.

3. El premio a la mejor actriz, una carrera donde no todo está dicho

Cuando consiguió su primera candidatura al Oscar de las cuatro que ya tiene, en 2007, Penélope Cruz sabía que pese a su extraordinario papel en Volver no contaba con posibilidades: ese año, Helen Mirren había maravillado al mundo con su encarnación de la Reina de Inglaterra en The Queen, y no iba a haber lugar para la sorpresa. Ahora, la madrileña, ya con un Oscar en su haber por Vicky Cristina Barcelona, llega a la ceremonia con otro pálpito: no es la favorita, pero son muchas las voces que reclaman su triunfo. Jessica Chastain parte con más opciones tras el SAG y el Critics Choice, pero su personaje en Los ojos de Tammy Faye (distinguido también en San Sebastián) es uno de esos trabajos de caracterización excesiva que mirados con cierta distancia bordean el ridículo, y aunque la Academia le debe el Oscar que no le concedió por La noche más oscura quizás los votantes esperen otra oportunidad mejor para galardonarla.

Nicole Kidman se hizo con el Globo de Oro por su transformación en Lucille Ball en Ser los Ricardo, pero la australiana no despierta demasiadas simpatías en una institución que la premió por Las horas, sólo la ha nominado en cinco ocasiones y ha ignorado algunas interpretaciones poderosas de su larga trayectoria.

Nadie discute ya la estimulante carrera que se está labrando Kristen Stewart, ni que su Diana de Gales en Spencer es otra prueba de su talento, pero da la impresión de que en Hollywood no le perdonan que empezara con Crepúsculo ni que vaya por libre, como indicaba su ausencia en las nominaciones de los SAG.

Y Olivia Colman, la última candidata por La hija oscura, tiene muy reciente su Oscar por La favorita. De todos los premios que se conceden esta noche es posiblemente el de mejor actriz protagonista el que más curiosidad suscita.

Ganará, según las quinielas, Jessica Chastain, pero nuestra Pe es una sólida alternativa –su trabajo en Madres paralelas le ha valido la Copa Volpi en Venecia y el Premio de la Crítica de Los Ángeles– en una Academia que busca ser cada vez más plural. En el almuerzo de nominados que se organiza unas semanas antes de la gala, Cruz estuvo sentada junto a Spielberg, una muestra más del estatus del que goza la actriz en Hollywood.

4. Will Smith, la estrella que buscaba también el reconocimiento

Mucho se tienen que torcer las cosas para que Will Smith no pose esta madrugada con el Oscar al mejor actor protagonista, al que aspira por El método Williams y que se le escapó en sus anteriores nominaciones, Ali y En busca de la felicidad. Desde sus comienzos, tras la celebridad alcanzada con El príncipe de Bel-Air, y mientras simultáneaba blockbusters como Independence Day, Men in Black o Soy Leyenda, Smith persiguió que lo vieran también como un actor serio, con proyectos como Seis grados de separación o Siete almas. Aquí produce también y se hace un traje a medida, el del padre tenaz que llevará a la gloria a las hermanas Williams, aunque haya quien le reproche que como productor se haya preocupado más por lucirse en su personaje que por intentar la excelencia de un biopic que acaba resultando largo y anodino. Los premios de la industria, en todo caso, han bendecido el esfuerzo del intérprete.

Poco puede hacer ante este empuje Bardem, nominado por su colaboración con Aaron Sorkin en Ser los Ricardo, un encargo que ha generado además controversia para quienes censuran que un actor español interprete a un cubano (y olvidan que su primera candidatura al Oscar, por cierto, fue por encarnar a Reinaldo Arenas en Antes que anochezca). Quien ofrece una interpretación incontestable es Benedict Cumberbatch en El poder del perro, segundo en las quinielas, pero después de que el año pasado la Academia no eligiera a los favoritos Andra Day y el malogrado Chadwick Boseman causó malestar en la comunidad afroamericana. Si Smith no triunfa, se revivirá el fantasma de aquella incómoda polémica de #OscarsSoWhite.

5. 'Drive My Car': Murakami logrará un Oscar antes que el Premio Nobel

En una cosecha en la que se quedaron fuera importantes títulos como la francesa Titane, la iraní Un héroe o Madres paralelas, que no fue preseleccionada por la Academia española, es Drive my car de Ryusuke Hamaguchi la sensación en el apartado de película internacional. El jurado de Cannes sólo le otorgó el premio al mejor guión, pero esta adaptación de un cuento de Murakami se ha hecho fuerte en estos meses con el respaldo del Bafta, el Globo de Oro y otros galardones. A los Oscar se presenta con cuatro nominaciones, entre ellas las de película y director, pero esta vez no se espera que Hamaguchi repita la proeza de Bong Joon-ho y Parásitos y se imponga en la categoría principal. Hacerse con el Oscar a la mejor película internacional este año, con rivales de la talla de la danesa Flee, la italiana Fue la mano de Dios o la noruega La peor persona del mundo, ya es en sí una verdadera hazaña.