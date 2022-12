Vanesa Martín, Anastacia y Bomba Estéreo, primeras confirmaciones de Icónica 2023

La estrella estadounidense Anastacia, el grupo musical colombiano Bomba Estéreo y una de las principales voces del panorama nacional, Vanesa Martín, se convierten en las primeras confirmaciones de la III edición de Icónica Sevilla Fest, el festival boutique de la Plaza de España de Sevilla. Las entradas para estos conciertos pueden conseguirse a través de la página web del Festival www.iconicafest.com.

El festival, que ha recibido 14 nominaciones para los Iberian Festival Awards, galardones que anualmente reconocen los mejores festivales de la Península Ibérica y que tuvo 125.000 visitas en su anterior edición, se celebrará este 2023 entre los meses de junio y julio.

Entre las primeras confirmaciones, Icónica Fest anunció que Anastacia llegará hasta la Plaza de España de Sevilla en la noche del 14 de julio. Los promotores del festival destacan la "sensación única" que transmite la intérprete de temas como I’m Outta Love, Left Outside Alone y One Day In Your Life sobre el escenario, "con un estilo tan propio que la propia artista denominó como el sprock: la combinación de soul, pop y rock".

El martes 4 de julio, Icónica recibirá en Sevilla a Simón Mejía, Li Saumet, Pacho Carnaval y José Castillo, Bomba Estéreo, en la primera cita confirmada del grupo en la Península Ibérica en 2023. Desde Colombia llega todo un icono de la fusión de la música electrónica, el rock, el reggae, el reguetón alternativo y el rap, con aires del Caribe colombiano, como la cumbia y la champeta.

Además, para inaugurar su cartel de 2023 Icónica ha elegido a una de "las artistas nacionales de mayor proyección internacional": La malagueña Vanesa Martín tomará el escenario de la Plaza de España el 29 de junio, dentro de su nueva gira Placeres y pecados, en la que presenta el que ya es su octavo disco y donde no faltarán los grandes éxitos de su carrera.