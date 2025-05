El acento sevillano se despliega en el musical 'Cenicienta'

Las composiciones del musical Cenicienta (Stage Entertainment), que llegará a Madrid el próximo 3 de octubre, tendrán un marcado acento andaluz. Dos protagonistas -la dulce Hada Madrina y la malvada Madrastra- son sevillanas. Mayca Teba y Mariola Peña todavía no han comenzado los ensayos. Ni siquiera han recibido el guión completo. A pesar de ello, las ganas por empezar son palpables y evidentes. Se conjugan con unos nervios que se irán disipando en los próximos cinco meses.

Hace apenas dos recibieron la llamada para embarcarse en una aventura que ya ha comenzado de manera oficial. Lo cierto es que cada una lo vivió a su manera. "No daba crédito, para nada pensaba que fuera idónea para interpretar el personaje", recuerda Peña. La intérprete se meterá en la piel de la villana de la obra, la terrible Madame. Contraria es la vivencia de Teba, quien cree que cuando realizó la audición notó "una energía especial en el ambiente". Admite que "siempre queda la duda", pero en esta ocasión, consideraba que reunía "las características vocales y físicas adecuadas para el papel". "Cuando me llamaron por teléfono fue una de explosión de emoción" que compartió inmediatamente con su hija y con su marido. Sí que confiesa que, antes de audicionar, fue rechazada para continuar en el proceso de selección. Sin embargo, no dudó en perseverar e insistir. El resultado, ya lo saben, en octubre será la encargada de lanzar sus hechizos para transformar la calabaza en carruaje.

Sobre los papeles que les tocará defender y que, curiosamente, son totalmente contarios muestran una expectación total. Con la avidez contagiosa de quien hace frente a lo desconocido. "La esencia del personaje puede ir mucho con mi tipo de trabajo, que no con mi persona", apunta Peña, quien trabaja también en el musical Mamma Mia!. "Espero que me dejen meter un punto de comedia, no por endulzar la maldad, sino porque al final esa ironía va muy acompañada de lo malo", sugiere la actriz que además desea "darle matices" al personaje para "que no se quede en algo plano". Por ejemplo, tratar de entender las razones que mueven a una mujer que ha enviudado dos veces y que tiene que criar sola a tres hijas. "Villana sevillana", bromea Peña. ¿Qué más se puede pedir?

Teba, una de las escasas sopranos crossover de España, reivindica la dualidad de su personaje. Al principio de la obra interpretará a la alocada Marie, amiga de Ella, y después se transformará en el Hada Madrina que todos conocemos. "Esta dualidad entre la locura y la magia, sin llevármelo al terreno personal, creo que va mucho en mi personalidad", apunta la cantante. Además, será la encargada de dar las herramientas a la protagonista, no sólo para emprender su transformación y tampoco para que se arroje a los brazos del príncipe, sino para que "haga lo que quiera y camine sola". También resalta la importancia de poder interpretar a Rodgers + Hammerstein dado su bagaje: "Vengo del mundo clásico y la escritura respeta muy bien la línea vocal. Mi personaje tiene un dúo maravilloso, There's music in you, con Cenicienta que es el momento en el que van convirtiendo la calabaza en carroza y los ratones en cocheros". Un número en el que la magia se realiza delante del espectador. Sin medias tintas. Ambas creen que será "muy impactante y que el vestuario tendrá que ser muy preciso para que todo salga bien".

Una exigente satisfacción

Sobre el teatro musical, Peña destaca "la estabilidad" que ofrece "estar un tiempo prolongado en cartel". "Satisfacción" que requiere una "exigencia diaria". Admite que su voz no se daña ni resiente con facilidad, pero sí que tiene que mantenerse en forma para afrontar las actuaciones. Ambas coinciden en que también requiere una preparación psicológica, "porque en fechas señaladas", como Navidad, "tú estarás en el escenario dándolo todo". "Pero es algo que hemos elegido y que, por suerte, nos ha elegido nosotras", afirma Peña con rotundidad.

En cuanto a la necesidad de establecerse en Madrid para hacer carrera, la actriz que interpretará a la Madrastra es clara: "No tuve otra opción". Aunque se formó en Barcelona y en Sevilla, fue en Madrid donde he encontrado la estabilidad. Un caso parecido es el de Teba. La soprano ha girado más a nivel internacional que por España y, a pesar de que su residencia habitual continúa en Sevilla, sí que le gustaría que la industria en la capital hispalense estuviera más consolidada.