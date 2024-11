Adele se despide de su residencia en Las Vegas: "No sé cuándo querré volver a actuar otra vez"

La cantante británica Adele ha terminado este domingo su residencia en Las Vegas (Estados Unidos) asegurando a los presentes que les echará "muchísimo de menos" y que no sabe cuándo querrá volver a actuar otra vez.

"Estoy muy triste de que esta residencia ha terminado, pero también muy contenta de que haya ocurrido, realmente lo estoy. Os voy a echar muchísimo de menos. Pero no sé cuándo querré volver a actuar", ha añadido la artista entre risas y lágrimas.

Precisamente, el pasado septiembre Adele anunció en pleno concierto en Las Vegas que se retiraba de los escenarios durante una larga temporada para "vivir la vida" que ha construido y descansar.

"He disfrutado mucho de actuar durante casi tres años, que es el tiempo más largo que he estado en los escenarios y probablemente el más largo del que lo haré", dijo enton.

"No me vais a ver durante un tiempo increíblemente largo", lanzó la cantante que insistió en que necesita un descanso. "Me he pasado los últimos siete años construyendo una nueva vida para mí y ahora quiero vivirla", aseguró.

La artista comenzaba su residencia 'Weekends with Adele' el pasado 18 de noviembre de 2022 y la acabará el 23 de noviembre de este año, después de que en marzo anunciase, que suspendía "temporalmente" los 10 conciertos que tenía planeados por problemas de salud que le habían afectado a la voz.