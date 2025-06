Ana Belén: “Todavía creo en la gente”

Siete años después de su último disco de temas inéditos, Ana Belén regresa sin perder la mirada “curiosa” de cuando era niña con un álbum feminista con impases solemnes, como el que reivindica a las “mujeres asesinadas en Gaza”, pero sobre todo con ánimo de celebrar la vida.

“Yo soy optimista pese al momento, porque creo en la gente”, afirma a EFE la cantante y actriz, atenta y cauta ante los posibles “pasitos atrás”, pero convencida de que, como en la huelga del metal en Cádiz estos días, aún “hay mucha involucración en tener el Estado de Bienestar que se supone que todos deberíamos disfrutar”.

Producido por su hijo David San José y con composiciones de autores como Pedro Guerra o Luis Ramiro, el título de su nuevo trabajo discográfico, Vengo con los ojos nuevos (Altafonte), trata en parte de eso.

“Todo tiene que ver con que las cosas no te sean indiferentes y con eso enlazo con Solo le pido a Dios. Tiene que ver con mantener una mirada de curiosidad, de una cierta inocencia y, desde luego, de algo que me ha acompañado desde siempre: saber que no sé nada y cada vez menos”, explica a sus 74 años.

Ana Belén, que aún se reconoce “en esa niña inocente e incluso tonta” que fue, se emociona al manifestar que lo que más echa de menos de ese pasado es a sus padres. De su madre, en concreto, recuerda en este disco un consejo que le dio cuando comenzaba en esta profesión.

“La primera vez que salí de gira tenía 17 años y recuerdo que mi madre me dijo: ‘No dejes que nadie te invite, porque además a ti te están pagando un sueldo y tú te pagas lo tuyo’. Porque aunque nuestras madres no tuviesen los mimbres que tenemos nosotras, tenían cierta sabiduría”, rememora, antes de subrayar que por eso siempre ha apostado por que “la independencia de las mujeres va unida a la independencia económica”.

Es un mensaje de autosuficiencia femenina que se repite en el repertorio, que además reivindica a aquellas amas de casa que Sin tacón ni carmín, “y por medio de los movimientos vecinales, fueron las que consiguieron asfaltar calles o que llevaran agua corriente a los barrios”. “Es algo que no se debería olvidar”, insiste.

Uno de los temas más comprometidos y solemnes es el segundo corte, cuando canta y exige “que no hablen en mi nombre y paren de mentir”, dedicado a “esas mujeres que pensamos que están tan alejadas de nosotras y que mueren en Gaza... que asesinan en Gaza más bien”.

“Porque no se mueren de un ataque al corazón, sino que son asesinadas en Gaza junto con sus hijos, la población más indefensa”, denuncia, ante la ofensiva militar que Israel lleva a cabo en ese territorio, con más de 15.000 niños muertos según cálculos de Naciones Unidas.

En la entrevista no se olvida de otras mujeres silenciadas, las mujeres trans, incluso por sectores del feminismo que no las reconocen como tal. “No puedes a estas alturas negar cosas que son, negar a tantas mujeres que han luchado por ser mujeres, con años de operaciones dolorosas muchas de ellas”, defiende en el mes del Orgullo LGTBIQ+.

“Si hay realmente una revolución que ha hecho mucho, está haciendo y va a tener que hacer, es la revolución feminista. Sin lugar a dudas. Ahora, con todo lo que se ha avanzado, no nos durmamos. Porque en cuanto te dejas un poco, ahí asoma la patita la gente peor y el machismo”, defiende la veterana. En ese sentido, y en relación a la situación que está viviendo el PSOE tras los audios entre el exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García Izaguirre, en los que hablan de intercambiarse mujeres, Ana Belén afirma que le ha “entristecido” el “lenguaje tan zafio” que se ha utilizado.

“Soy tan sensible a eso, que no, no quiero ni oírlo, no quiero escucharlo. Qué horror. Pero imagínate los que sí son militantes y están ahí, como deben estar. ¿Qué cara se les ha debido quedar?”, añadió.

Pero hay mucho más en Vengo con los ojos nuevos, sobre todo ganas de celebrar, por ejemplo a Lisboa, ciudad a la que dedica un corte. “Sí, porque me importa la alegría y me importa celebrar”, asiente Ana Belén, que en temas como Mala para los huesos esta humedad o Cinecittá se ríe además del ánimo nostálgico que a veces nos invade.

“Para ese nostálgico que toca un poquito los cojones y que piensa que todo antes era mejor y no, lo que ocurre es que lo asocias a una época de juventud donde parecía que los veranos eran mejores, cuando lo que te pasa es que estás mayor”, se ríe la artista, que prosigue la gira en la que presenta estos temas y sus clásicos.

Entre los conciertos que dará Ana Belén con su gira hay varias paradas andaluzas. La cantante estará en el Tío Pepe Festival de Jerez el 19 de julio y en el Starlite de Marbella el 31 de julio. Después, la actriz continuará el 5 de septiembre en las Noches de la Maestranza, en Sevilla; el 26 de septiembre en el Palacio de Congresos de Granada y un día después en el Teatro de la Axerquía de Córdoba.