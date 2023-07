Anastacia y LP protagonizan el fin de semana más internacional de Icónica Sevilla Fest

Llega a su recta final la III edición de Icónica Sevilla Fest y, con ello, Sevilla se prepara para recibir este fin de semana a dos artistas internacionales de gran bagaje y personalidad musical. Mientras que mañana sábado 15 de julio se vivirá la oportunidad irrepetible de disfrutar de la cantautora LP en Sevilla, el Festival se prepara para recibir hoy viernes a una de las voces más impactantes de la música de todo el siglo XXI: Anastacia. La reconocida cantante estadounidense, aclamada como la Reina del Sprock, actuará hoy a partir de las 22:30 horas en la Plaza de España de Sevilla. Las entradas para ambas citas pueden adquirirse en iconicafest.com y en las taquillas del Festival.

En la noche de este viernes 14 de julio, actuará la cantante estadounidense Anastacia, creadora de auténticos himnos de la música, como I'm Outta Love, Paid My Dues, o Left Outside Alone, entre muchos otros. En Anastacia encontramos a una artista reconocida por su carismática voz y carisma magnético, llegando a Sevilla con un apabullante currículum, en el que destacan las más de 20 millones de producciones musicales que ha vendido, en rincones de todo el mundo, a lo largo de su trayectoria.

A esta cita con la Reina del Sprock seguirá mañana sábado 15 de julio el esperado concierto de LP, la voz de Lost on you, que realizará sobre el escenario de la Plaza de España de Sevilla un recorrido por los temas que la han catapultado como todo un referente de la música a lo largo de los últimos años. En LP, Laura Pergolizzi, encontramos a un auténtico icono estadounidense, que cuenta ya con seis álbumes y tres EP, que destaca también por su faceta de productora y autora, siendo la responsable de canciones para artistas como Cher, Rihanna, The Backstreet Boys, Leona Lewis, Mylène Farmer, Christina Aguilera, Noah Cyrus, Céline Dion, Avicii o Joe Walsh, antiguo guitarrista de The Eagles.

Aplazamiento de 'Carretera y Manta'

La organización del Festival informa que, Carretera y Manta, espectáculo previsto para este domingo día 16 de julio, se aplaza al día 16 de junio de 2024.

Este aplazamiento viene suscitado por la ola de calor que se está viviendo estos días en la capital andaluza, que impide que el montaje y desmontaje de escenario, y otras tareas relacionadas con la producción de esta cita y del aparato previsto para los siguientes conciertos, pueda realizarse en las horas centrales del día.

Con todo ello, las entradas ya adquiridas serán igualmente válidas para la nueva fecha programada, por lo que aquellos compradores que quieran mantener su entrada para 2024 seguirán teniendo la misma localidadadquirida, sin necesidad de realizar ningún cambio o gestión.

En el caso de aquellos que opten por no mantener la misma, pueden solicitar su devolución, bien en taquilla@iconicafest.com en el caso de compras online, y para las entradas físicas en el sitio donde fueron adquiridas, siempre antes del próximo día 28 de julio de 2023.

La organización siente las posibles molestias ocasionadas por este revés, y espera que todos los compradores puedan disfrutar del concierto en la próxima edición.