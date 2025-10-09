Arcángel, Esperanza Fernández y Rycardo Moreno, en el 'Café cantante' de Puerto de Cuba Café del Río

Arcángel, Esperanza Fernández, Rycardo Moreno, Jesús Méndez, Canito o Caracafé son algunos de los artistas que pasarán por Café Cantante, un ciclo que acogerá Puerto de Cuba Café del Río y una iniciativa que recupera un concepto muy popular a principios del siglo XX. Algunos de estos intérpretes participaron este jueves en la presentación de la propuesta junto al coordinador del ciclo, Manuel Macías; el autor del cartel, el prestigioso artista Fernando Clemente; el delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez; y el director del Grupo Puerto de Cuba La Raza, Pablo Castilla.

En un formato íntimo, el local del Grupo Puerto de Cuba La Raza, en el Muelle de las Delicias, ofrecerá dos ciclos artísticos todos los martes consecutivos entre el 14 de octubre y el 02 de diciembre a las 20.00 horas. Las entradas tienen un precio de 20 euros y podrán adquirirse a través de la plataforma de venta de El Corte Inglés.

El primer ciclo de flamenco tendrá lugar entre el 14 de octubre y el 4 de noviembre, con conciertos de artistas como Rafael de Utrera, Jesús Méndez, Rocío Luna y David Fernández, con las colaboraciones especiales de Arcángel y Esperanza Fernández.

El siguiente ciclo mostrará formatos y texturas diferentes con guiños al jazz, soul y otras músicas que dialogan perfectamente con el flamenco, entre el 11 de noviembre y el 2 de diciembre. Músicos flamencos como Canito con su último trabajo The next Bulería que llega con una formación de seis músicos; Diego Villegas con sus vientos desde Sanlúcar de Barrameda, que presentará su reciente último disco; Caracafé con sus sonidos puros flamencos de las Tres Mil Viviendas y sus guiños al soul, que adquirió en formaciones como Pata Negra, o el vanguardista y a la vez flamenquísimo Rycardo Moreno de Lebrija, "nos emocionarán con su talento creativo e interpretativo en un espacio único que inspira a los artistas", señalan los responsables del ciclo.

El coordinador del ciclo, Manuel Macías, apuntó que los conciertos recuperan "el espíritu de los famosos cafés cantantes que popularizaron el flamenco y sirvieron de inspiración para lo que hoy conocemos como tablaos. En Puerto de Cuba Café del Río se abre una ventana al flamenco, algo que es admirable”.

El artista Fernando Clemente ha comentado que “como aficionado al flamenco y al jazz y como mi vida es la pintura, me ha resultado muy sencillo hacer este cartel, al ser tres artes antiguos con mucho en común, existe el duende en los tres. El cartel refleja el viento, las formas de una guitarra, el color barroco y velazqueño que remite a la pintura antigua y con el toque de una parte gráfica más actual”.

Esta es la programación al completo.