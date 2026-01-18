Aurelio Viribay: “Lorca sigue inspirando a compositores actuales”

Hablo por teléfono con Aurelio Viribay el pasado miércoles para comentar su reciente actividad discográfica. Pianista especializado en repertorio vocal y profesor en la Escuela Superior de Canto de Madrid, Viribay (Vitoria, 1963) acaba de presentar casi simultáneamente dos discos que, desde planteamientos muy distintos, ponen el foco en la canción de concierto española y en su vigencia actual. En esta charla reflexiona sobre ambos proyectos desde la experiencia acumulada en el aula, el escenario y el estudio de grabación.

Lorca de amor y muerte, junto a la soprano Naroa Intxausti, nace de un programa concebido para el festival Musika-Música de Bilbao. “Con Naroa trabajo desde tiempo atrás. Hace unos años el festival bilbaíno se desarrolló en torno a la idea de la relación entre poesía y música, y presentamos un programa con textos de Federico García Lorca.” A partir de esa experiencia, decidieron llevar el proyecto al disco, introduciendo algunas variaciones. La motivación era clara. “Se han hecho muchas canciones a partir de textos de Lorca y hay muchos discos, pero nosotros queríamos presentar obras recientes.” En concreto, añade, se trataba de ver “cómo, a los 90 años de su muerte, la vigencia de la obra de García Lorca sigue inspirando a compositores actuales”.

El repertorio responde a esa voluntad de evitar los caminos más transitados. “No queríamos incidir sobre lo que ya se había hecho”, explica Viribay, subrayando que esa vigencia de Lorca va más allá del canon, pues de hecho en el disco conviven lenguajes muy distintos. Sobre Miguel Asins Arbó señala que “estos Tres romances gitanos son muy tonales, muy agradables, muy fáciles de oír”, recordando además la vinculación del compositor con la música cinematográfica.

Del madrileño Hermes Luaces destaca la fuerza dramática de un tríptico compuesto hace aproximadamente una década. “Las tres canciones, son muy diferentes una de otra.” En el caso de Borja Mariño, el interés se centra en el diálogo estilístico. “Vaqueros en Nueva York junta poemas primerizos de Lorca (por eso lo de ‘Vaqueros’, por su pueblo de origen, Fuente Vaqueros) y otros de Poeta en Nueva York, lo que lleva al compositor a hacer guiños al mundo del jazz, que sabemos que el poeta descubrió en su viaje a la ciudad.” En cuanto a las canciones de Elisenda Fábregas, una compositora catalana que ha pasado la mayor parte de su carrera en Estados Unidos, tienen “el lenguaje más avanzado del disco, las que pueden suponer un poco más de dificultad para el oyente”.

Tras la grabación, el objetivo es llevar el programa al escenario. “Ahora es cuando queremos mover este programa y esperamos que el disco facilite darlo a conocer”. La figura de Lorca es un aval. “A través de su icono, que es tan universal, que es tan conocido en todas partes, esperamos despertar interés en programadores y ciclos”.

El segundo disco, Aberri Maitiari, responde a un planteamiento radicalmente distinto. Grabado junto al joven tenor Luken Munguira, surge directamente de la labor docente de Viribay. “Nos conocimos en la Escuela Superior de Canto, donde él fue alumno mío el año pasado.” Munguira, con solo veintiún años, le parece “un cantante muy maduro” y “un chico con una cultura, una preparación musical muy importante. Le gusta mucho la música antigua, es un apasionado de Bach y ahora se va a ir a estudiar a la Schola Cantorum de Basilea con Carlos Mena”. El proyecto nació en el marco de la asignatura Canción de Concierto Española. “Como Luken es vascoparlante, le propuse que podíamos abordar el repertorio de canción en euskera, porque el idioma es un condicionante importante para el género.”

Para Viribay, el disco tiene también un valor testimonial. “Es un poco la prueba de que la canción de concierto en euskera también existe.” Reconoce que otros repertorios peninsulares han tenido mayor difusión. “Creo que la canción de concierto catalana y gallega se han difundido más que la vasca, y en eso ha influido la cercanía de los otros idiomas al castellano. Así que con Luken vi esa oportunidad.” El núcleo del proyecto se mueve en la recreación del folclore. “Yo prefiero llamarlo recreaciones del folclore vasco, no arreglos, ni armonizaciones”, precisa, y establece una comparación significativa: “Nos recuerda mucho a Britten, por ejemplo, lo que hace Garbizu, lo que hace Escudero”.

La mayor parte del disco se mueve en esa línea. “En un porcentaje muy alto son recreaciones del folclore popular”, aunque también hay “alguna canción de concierto más personal sobre textos poéticos”. Para Viribay, el interés reside en la calidad compositiva de un disco que incluye piezas de cuatro compositores guipuzcoanos (Francisco Escudero, Tomás Garbizu, Pablo Sorozabal y Norberto Almandoz, aunque este último pasó la mayor parte de su vida –más de 40 años– como organista y maestro de capilla de la Catedral de Sevilla), un vizcaíno (Jesús Arambarri) y un navarro (Fernando Remacha). El programa ya ha tenido recorrido en directo. “Lo hicimos este verano en la Quincena Musical Donostiarra y también lo hemos hecho en la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, aquí en Madrid”.

Desde su posición como profesor, Viribay observa con atención el panorama vocal en España. “Yo creo que hay muchísimo talento entre los jóvenes.” El problema, señala, es estructural. “Lo que me gustaría es que hubiera un mercado más amplio que pudiera absorber todo este talento y toda esta preparación.”

Aun así, percibe signos positivos en la programación del lied. “Es algo que no puede morir, está vivo. Pero es cierto que pasa por distintas épocas, y ahora percibo un momento de reactivación en los festivales y en los programadores. Y es que es un género refinado y maravilloso: la fusión de la poesía con la música. ¿Qué más se puede pedir?”

Lorca de amor y muerte. Intxausti - Viribay (Cezanne)

La ficha LORCA DE AMOR Y MUERTE Miguel Asins Arbó (1916-1996) Tres romances gitanos [1979] 1. La casada infiel 2. La monja gitana 3. Romance de la luna, luna Hermes Luaces (1975) Tres gacelas de amor y de muerte [2014] 4. Gacela del amor imprevisto 5. Gacela de la raíz amarga 6. Gacela de la muerte oscura Borja Mariño (1982) Vaqueros en Nueva York [2024] 7. Vals en las ramas 8. La balada del agua del mar 9. Muerte 10. Veleta Elisenda Fábregas (1955) Cinco canciones [1986] 11. El silencio 12. La mano imposible 13. La luna negra 14. Las seis cuerdas 15. Clamor Naroa Intxausti, soprano Aurelio Viribay, piano Cezanne

Aberri Maitiari. Munguira - Viribay (Cezanne)

La ficha ABERRI MAITIARI. BASQUE ART SONG Francisco Escudero (1912-2002) Tres canciones vascas 1. Matzaren orpotik 2. Urrundik 3. Aberri maitiari 4. Navidad-Eguberri (popular) 5. Artaso (Bitoriano Gandiaga) 6. Ollo eder bat (popular) Tomás Garbizu (1901-1989) Viejas canciones donostiarras-Donostiako kantu zaharrak (selección) 7. Mariya nora zuaz 8. Pello Joxepe 9. Kala barrenian 10. Ikusi nuanan 11. Loa-loa 12. Donostiyako iru damatxo 13. Kuku 14. Itzaya 15. Jaiki-Jaiki 16. Habanera del Guria Norberto Almandoz (1893-1970) Cuatro melodías de Iparraguirre 17. Zugana Manuela 18. Zibilak esan naute 19. Ara nun diran mendi maiteak 20. Biba Rioja Jesús Arambarri (1902-1960) Ocho canciones vascas 21. Atea tan tan 22. Txalopin txalo 23. Nere maitia 24. Tun, kurrun, kutun 25. Ainoarra ñimiño 26. Arranoak bartuetan 27. Anderegeya 28. Amak ezkondu ninduen Fernando Remacha (1898-1984) Seis canciones vascas 29. Eijerra zira maitia 30. Zubietako neskatxentzat 31. Chorietan bürüzagi 32. Astea luze 33. Bentara noa 34. Ondarribia, erri txikia Pablo Sorozabal (1897-1988) 35. Gure basetxe (Imanol Egilear) 36. Euskalerria (Pablo Sorozabal y Fernando Artola) Luken Munguira, tenor Aurelio Viribay, piano Cezanne

