Cuando el bosque de los cuentos tradicionales sirve para contar otras historias

La ficha **** La Buena Compañía. Idea original: Ángela Bodega. Dramaturgia: Chema Caballero. Dirección: Chema Caballero y Ángela Bodega. Intérpretes: Ángela Bodega, Laura Bermúdez, Mario Olavé y Laura Palacios. Voz en off: Indiana Caballero Bodega. Escenografía y títeres: Chema Caballero. Máscaras: Víctor Alcalá y Edu Pérez. Iluminación: Aitor Palomo. Vestuario: Carmen y Flores de Giles. Música Original: Nerea Alberdi y David S. Damián. Coreografía: Ángela Bodega. Mirada externa: Rosa Díaz 'La Rous'. Fotografías y video: Juan A. Cárdenas y Ruz Polonio. Lugar: Teatro Alameda. Fecha: Sábado, 17 de enero de 2026. Aforo: Tres cuartos.

La Buena Compañía es la evolución natural del grupo The Nose Theater, creado en 2014 por Ángela Bodega y Chema Caballero. Ahora, con nueva firma, presentan este poema visual que es El bosque de Coco con un mensaje que invita a la reflexión y vuelven a poner a prueba su depurada técnica con los títeres, el teatro gestual, el teatro de máscaras y la danza como lenguaje homogeneizado que ensalza esta nueva y bellísima propuesta.

Teatro para la infancia y familiar que trata de tú a tú a sus espectadores, a los menores y a los mayores. El bosque de Coco, idea original de Ángela Bodega, que comparte la doble vocación de la danza y la psicología, es una ensoñación poética de la neurociencia de la que nos habló el premio nobel Ramón y Cajal.

La niña Coco está viviendo el distanciamiento de sus padres. Las reacciones de éstos con ella, sus miedos e incertidumbre se ven reflejados en ese bosque interior que vive en su cerebro. La destreza poética de Ángela Bodega y Chema Caballero, directores de esta preciosa pieza, hace que el hipocampo sea un hermoso caracol blanco que se encarga de que Coco pueda rememorar los dulces recuerdos vividos con sus padres. O que la amígdala sea un globo que crece y decrece ante la intensidad de las emociones de la niña.

El bosque, los árboles blancos creados por Chema Caballero, se cargan de la oxitocina de la felicidad, de la electricidad que fluye por sus arterias creando un paisaje donde laten los colores creados por lámparas led. Los pensamientos disruptivos están representados por unos zorros que provocan la ansiedad de Coco, los conejitos, en cambio, son los pensamientos positivos.

Una apuesta ambiciosa en la que los conocimientos de Bodega se ponen al servicio de la poesía que Chema Caballero introduce en una historia compleja que muchos de nuestros niños y niñas viven cada día, la separación de sus padres o el conocimiento del divorcio de los padres de sus amigos. Se les habla a los chavales utilizando las emociones y se sirven de la danza y del movimiento para recrear unas coreografías que dulcifican las acciones del teatro gestual y que Ángela Bodega, Laura Bermúdez, Mario Olavé y Laura Palacios ejecutan con elegancia dotando a todo el espectáculo de un excelente nivel que sitúa el trabajo de La Buena Compañía entre los mejores del teatro familiar de nuestro país.

Los actores, cuerpo dotado de máscaras (llenas de expresión, obra de Víctor Alcalá y Edu Pérez) recrean un universo en el que el títere se funde con el humano. La iluminación de Aitor Palomo es sugerente, acertada, precisa y marca las escenas. El vestuario de Carmen y Flores de Giles tiene la magia reconocida de estas dos creadoras del estilismo, soberbias las mangas que crecen de la ropa de Coco. La música de Nerea Alberdi y David S. Damián revive toda la gama de sensaciones por las que pasa nuestra protagonista Coco que habla con la voz en off que sale de la garganta de Indiana Caballero Bodega (hija de los directores) y que contaba con seis años cuando hizo la grabación.

El bosque de Coco tiene el cariño, la elegancia, la inquietud y el trabajo acumulado de diez años de experiencia encaminados a sorprender, con altas dosis de profesionalidad, a los niños y niñas que llenan nuestras calles y colegios demostrando que se les pueden contar historias sin ocultar nuestras realidades.

La obra, programada en el Teatro Alameda en la sesión del sábado, abierta al público general, ha estado haciendo, durante la semana, la campaña escolar que tan encomiablemente se realiza en nuestro teatro municipal.