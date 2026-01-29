Bruno Martín presenta su ópera prima, 'Luger', este fin de semana en Sevilla

Luger, ópera prima de Bruno Martín, llega a Sevilla con un pase especial el sábado 31 de enero, a las 22:30 horas, en mk2 Cinesur Nervión Plaza, dentro de su recorrido por salas españolas. La proyección contará con la presencia de David Sainz (Malviviendo) y Mario Mayo (La casa de papel), protagonistas de la película, junto al actor andaluz Ramiro Alonso y el propio Bruno Martín, que también participa como intérprete en el film.

Escrita por Bruno Martín y Santiago Taboada, Luger sitúa su historia en el polígono industrial ficticio Santos 117 y sigue a Rafa (David Sainz) y Toni (Mario Mayo), dos buscavidas contratados por Ángela (Ana Turpin), una abogada de dudosa moral, para recuperar un coche robado. El encargo se descontrola tras encontrar en el maletero una caja fuerte con una reliquia de la Segunda Guerra Mundial, desencadenando una espiral de violencia, decisiones imposibles y alianzas peligrosas en la España currante.

Rodada en el extrarradio de Madrid, la película se construye como una buddy movie de alta tensión, con una estética que dialoga con el cine de acción de los años 80 y 90 y con la cultura industrial asociada a ese imaginario. En su puesta en escena conviven referencias al cine de Walter Hill, Antoine Fuqua o Quentin Tarantino, junto a influencias procedentes del mundo del videojuego, especialmente de títulos de finales de los 80 como Double Dragon, Final Fight o Tough Turf, citados por su director como parte del ADN narrativo del film.

El reparto se completa con Mauricio Morales, Ana Turpin, Ángel Acero y otros intérpretes del cine y la televisión española. Para Bruno Martín, Luger supone su debut como director tras una trayectoria ligada al cine de género y la producción independiente, después de producir Os Reviento, película también protagonizada por Mario Mayo y premiada en festivales como Fantastic Fest y Sitges.

La película ha pasado por algunos de los principales festivales de cine fantástico del circuito internacional, con su estreno mundial en Fantastic Fest (Austin, Texas), su estreno europeo en Strasbourg European Fantastic Film Festival y su estreno nacional en el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya – Sitges. A ese recorrido se suman reconocimientos como el Grand Prix Crossovers en Strasbourg y su paso por el Festival Isla Calavera, donde obtuvo los premios a Mejor Largometraje, Premio del Público, Mejor Dirección, Mejor Guion y Mejor Interpretación (ex aequo) para David Sainz y Mario Mayo.

Luger es una producción de La Dalia Films, con coproducción de The Go Betweeners, Far Seas Productions y el propio Bruno Martín, y producción ejecutiva de Raúl Cerezo. Tras su recorrido por festivales y una destacada acogida en sus primeros pases en salas, la película continúa ampliando su trayectoria con esta cita en Sevilla.

Las entradas para el pase del sábado 31 de enero a las 22:30 h ya están disponibles en Cines Nervión.