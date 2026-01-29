Sevilla, protagonista en el avance de la segunda temporada de 'Berlín': "El paisaje perfecto para inspirar nuestro nuevo robo"

Sevilla vuelve a situarse en el mapa audiovisual internacional. Netflix ha lanzado el primer avance oficial de la segunda temporada de Berlín, el exitoso spin-off de La casa de papel, y lo ha hecho mostrando a la capital hispalense como el escenario protagonista de la nueva entrega.

La serie, protagonizada por Pedro Alonso, estrenará sus ocho nuevos episodios el 15 de mayo de forma simultánea en decenas de países, lo que volverá a colocar a Sevilla en el foco mundial, “el paisaje perfecto” para que el famoso ladrón pueda perpetrar su próximo golpe maestro.

El adelanto publicado por la plataforma deja claras las intenciones: lugares emblemáticos como el Puente de Triana, la Torre del Oro, la Plaza de la Encarnación, el Patio de Banderas, el barrio de Santa Cruz o el Palacio del Marqués de la Motilla se integran directamente en la trama, convirtiendo a la ciudad en mucho más que un simple decorado. Sevilla es parte esencial del relato y del nuevo golpe que prepara el carismático ladrón.

La nueva temporada, titulada Berlín y la dama del armiño, vuelve a llevar la firma de Álex Pina y Esther Martínez Lobato, creadores del universo La casa de papel. En ella, Berlín y su inseparable Damián reúnen a una nueva banda en Sevilla con un plan aparentemente claro: fingir el robo de una valiosa obra de arte. Sin embargo, el verdadero objetivo es otro muy distinto: el Duque y la Duquesa de Málaga, un poderoso matrimonio que pretende chantajear a Berlín sin saber que despertará su lado más oscuro y vengativo.

Junto a Pedro Alonso, regresan Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández y Joel Sánchez, mientras que esta temporada incorpora nuevos rostros de peso como Inma Cuesta, que dará vida a Candela —una nueva integrante de la banda que marcará emocionalmente al protagonista—, además de José Luis García-Pérez y Marta Nieto como el Duque y la Duquesa de Málaga.

El rodaje se desarrolló en la capital hispalense entre febrero y julio de 2025, dentro de un despliegue audiovisual y técnico propio de las grandes producciones internacionales. La grabación también pasó por Madrid, San Sebastián, Peñíscola y otras localidades españolas, aunque la capital andaluza tendrá un peso determinante en la historia.

Este nuevo protagonismo llega tras el éxito mundial de la primera temporada, estrenada en diciembre de 2023, que logró colarse en el Top 10 de series más vistas en 91 países, alcanzando el número uno en cerca de 39 territorios durante su primera semana. Un fenómeno global que ahora vuelve a repetirse, con Sevilla como escaparate ante millones de espectadores en todo el mundo.