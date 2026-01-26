De Miguel Ángel Blanco al 'hombre lobo' gallego: Netflix recupera en 2026 la memoria más oscura de España

Netflix presenta sus proyectos de 2026: Foto de familia de los creadores y protagonistas

Galicia, 1850. Un hombre confiesa ante el juez ser un lobo. País Vasco, 1997. España entera se moviliza durante 48 horas para salvar la vida de un concejal secuestrado por ETA. Madrid, 2026. Netflix convierte ambas historias -una leyenda criminal, la otra un punto de inflexión social- en ficción y documental.

La plataforma de streaming presentó en la capital su hoja de ruta de estrenos para este año y el próximo, un catálogo que confirma su apuesta estratégica por las heridas no cerradas, los crímenes reales y los momentos decisivos de la historia española.

Entre los anuncios más destacados figuran tres proyectos originales inéditos: el documental Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo, la miniserie Lobo -protagonizada por Luis Tosar- y el thriller En nombre de otro, dirigido por Oriol Paulo y encabezado por Mario Casas.

Los tres se encuentran en distintas fases de rodaje o postproducción y refuerzan la línea editorial de Netflix en España, centrada en historias con fuerte arraigo social, histórico y emocional. El evento contó con la presencia de decenas de actores y creadores del audiovisual español, que presentaron los títulos que llegarán a la plataforma durante 2025 y 2026.

Las 48 horas que paralizaron España

Quizás el anuncio de mayor calado simbólico fue Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo, una película documental dirigida por Jon Sistiaga y Juanjo López y producida por The Tintirin Team.

El filme reconstruye los dos días -del 10 al 12 de julio de 1997- en los que millones de españoles se echaron a la calle para intentar evitar el asesinato del concejal del Partido Popular en Ermua, secuestrado por ETA.

Han pasado casi 28 años desde aquel episodio, pero la producción recupera el momento en el que, según sus responsables, se perdió definitivamente el miedo a la banda terrorista.

El documental incluye testimonios relevantes, entre ellos el del expresidente del Gobierno José María Aznar, y pretende mostrar cómo aquel gesto de solidaridad colectiva y compasión cívica marcó un antes y un después en la sociedad vasca y en la lucha contra el terrorismo en España.

El primer asesino en serie de España: un lobo ante el juez

También se anunció Lobo, una miniserie protagonizada por Luis Tosar y Tristán Ulloa que acaba de iniciar su rodaje. Escrita por Alberto Marini y Juan Galiñanes, dirigida por Marini junto a Javier Rodríguez Delgado y producida por Vaca Films, la ficción se inspira en el caso real de Manuel Blanco Romasanta, el primer asesino en serie documentado de España.

Primera imagen de Lobo / Jaime Olmedo, Netflix

Romasanta cometió al menos nueve asesinatos en la Galicia rural de mediados del siglo XIX. Durante su juicio, alegó ser víctima de licantropía (la creencia de transformarse en lobo) y su caso despertó el interés de médicos, juristas y psiquiatras de la época, que debatieron sobre su responsabilidad penal. La serie abordará el relato desde el thriller psicológico y el retrato histórico de una Galicia profunda y supersticiosa.

Tosar destacó durante la presentación la dureza del rodaje y el impacto visual de la recreación de la Galicia de 1850, mientras que Ulloa subrayó el componente inquietante de los guiones y la complejidad moral de un personaje que se debate entre la monstruosidad y la enfermedad mental.

Oriol Paulo regresa con otro rompecabezas moral

El tercer gran proyecto anunciado es En nombre de otro, un thriller escrito y dirigido por Oriol Paulo -responsable de Contratiempo y El cuerpo- y producido por Juanita Films. La película, actualmente en fase de rodaje, está protagonizada por Eduard Fernández, Mario Casas, Blanca Suárez, Nicolás Francella y Alexandra Jiménez.

Primera imagen de En nombre de otro / Quim Vives, Netflix

Paulo vuelve a su territorio conocido: el cine de giros constantes, ambigüedad moral y narraciones que desafían la percepción del espectador. Durante la presentación, Casas elogió la capacidad del director para atrapar desde el primer minuto, mientras que Suárez adelantó que se trata de una historia en la que "nada es lo que parece" y en la que la trama se transforma de forma continua.

Biografías, true crime y memoria histórica

El peso de las series biográficas, los documentales y las ficciones inspiradas en hechos reales será significativo en el catálogo de Netflix para 2026. Además del documental sobre Miguel Ángel Blanco, la plataforma estrenará una miniserie documental centrada en la figura de Rafa Nadal y Aquel, la serie biográfica sobre el cantante Raphael, interpretado por Javier Morgade y Carlos Santos, en la que el propio artista ha participado activamente.

La vida de Miguel de Cervantes será llevada a la ficción en El cautivo, protagonizada por Julio Peña Fernández.

En el ámbito del true crime, llegará El crimen de Pazos, una miniserie de tres capítulos creada por Ramón Campos y protagonizada por Tristán Ulloa, basada en un crimen real ocurrido en Galicia en 2014.

A esta línea se suma El niño, película dirigida por Mariano Barroso y basada en la novela homónima de Fernando Aramburu sobre la explosión que en 1980 mató a 50 niños en un colegio de Vizcaya, uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente española.

El regreso de las grandes franquicias

Entre los estrenos más esperados figura Peaky Blinders: El hombre inmortal, la película que continúa la historia de la popular serie británica y que estará ambientada en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial. Llegará a la plataforma el 20 de marzo, el mismo día que la segunda temporada de One Piece.

También regresará Berlín con su segunda temporada, Berlín y la dama del armiño, ambientada en Sevilla y centrada en el robo del célebre cuadro de Leonardo da Vinci, con estreno previsto para el 15 de mayo.

En 2026 se estrenarán asimismo nuevas temporadas de Los Bridgerton (temporada 4), Lupin (parte 4), Muertos S.L. (temporada 4), Clanes (temporada 2), Machos alfa (temporada 5), Rabo de Peixe (temporada 3), The Gentleman (temporada 2) y Avatar: La leyenda de Aang (temporadas 2 y 3).

Una estrategia anclada en lo local

El catálogo se completará con títulos como Salvador (Luis Tosar), Esa noche, Oasis, Toda la verdad de mis mentiras, El mapa de los anhelos, El problema final (José Coronado, Maribel Verdú y Martiño Rivas), Gracias, equipo (Raúl Tejón, Blanca Martínez y Maribel Verdú), 53 domingos (Carmen Machi, Javier Gutiérrez y Javier Cámara), Siempre es invierno, La desconocida, Los creyentes, El amor es peligroso, Mi querida señorita, Cortafuego, La tregua y Torrente Presidente, la sexta entrega de la saga dirigida y protagonizada por Santiago Segura.

Entre los estrenos internacionales destacan Heartstopper para siempre y la nueva adaptación televisiva de Orgullo y prejuicio.

Con esta batería de anuncios, Netflix refuerza su estrategia de combinar grandes franquicias globales con una producción española diversa, anclada en el contexto social, cultural e histórico del país.

La apuesta por el true crime, la memoria histórica y las biografías de figuras relevantes responde a una tendencia clara: el público español busca verse reflejado en las pantallas, reconocerse en los episodios que marcaron su historia reciente y explorar los rincones más oscuros (y a menudo silenciados) de su pasado. Netflix lo sabe y lo convierte en contenido.