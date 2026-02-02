El CAAC y el C3A presentan sus nuevas exposiciones para 2026

Junto a Yolanda Torrubio, jefa del servicio de actividades y difusión del CAAC y el C3A, y Gilberto González, subdirector artístico del CAAC y el C3A, la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha desvelado los programas expositivos que albergarán los centros de arte contemporáneo de Sevilla y Córdoba en los próximos meses. La presentación se ha llevado a cabo en plena convocatoria para la elección de una nueva dirección, que desde el pasado mes de octubre, con el repentino abandono de su anterior directora, Jimena Blázquez, ha estado vacante. La propia Blázquez reza como comisaria en algunas de las exposiciones de la nueva programación, ya que ha sido desarrollada durante su dirección.

Aunque sin una fecha exacta y sin demasiada información sobre cuál será su cometido más allá que el de albergar la colección del CAAC/C3A (con casi 5.000 obras), una de las grandes novedades que se prevé para este 2026 es la apertura del Pabellón del Siglo XV de la Exposición Universal de 1992 (en desuso desde entonces). Tras una rehabilitación de casi 9 millones de euros y algunas prórrogas para su finalización, parece que abrirá sus puertas durante el último trimestre del año.

La Consejera ha señalado que es la primera gran ampliación que se ha llevado a cabo en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y que, para su apertura, contará con una exposición inaugural con obras de la propia colección firmadas por artistas nacidos o residentes en Andalucía. Además, ha avanzado encargos específicos a los artistas Fuentesal y Arenillas, Bruno Delgado y Florencia Rojas para este nuevo espacio.

Del Pozo ha apuntado que el desarrollo de las programaciones ha sido concebido teniendo en cuenta tres pilares: la promoción de artistas andaluces (tanto emergentes, como de media carrera y artistas con trayectorias consolidadas), la muestra de artistas referentes en el panorama nacional e internacional y la puesta en valor de la colección. Ha declarado también que mientras que en la programación del CAAC la protagonista será la pintura, en el C3A lo será la instalación.

La programación del CAAC, presentada por Yolanda Torrubia, dará comienzo el 27 de febrero con Améfrica, una muestra que propone un diálogo entre artistas de África y América y que ha sido comisariada por Helio Santos con obras de El Espacio 23 de la Colección Jorge M. Pérez. Continuará con Kupinduka, exposición individual de la zimbabuense Virginia Chihota, que se inaugurará el 19 de marzo y que ha sido comisariada por Jimena Blázquez. El 28 de mayo, además de inaugurarse Alien Queen / Paraíso extraño de la mexicana Manuela Solano (muestra en colaboración con el Museo Tamayo y comisariada por Gilberto González), se presentarán los proyectos del programa Iniciarte de Eladio Aguilera y Johanna Failer.

Siguiendo la estela de la exposición Tablao, La última pintura (que se inaugurará a partir de junio) reunirá a una serie de artistas contemporáneos andaluces seleccionados por el artista Curro González y Alberto Figueroa (coordinador de exposiciones del CAAC). Entre los artistas seleccionados se encuentran Raquel Serrano, Manuel M. Romero, Irene Anguita, José Luis Valverde o Sofía González. La última exposición programada es la dedicada al pintor Jerónimo Elespe, que se inaugurará el 26 de noviembre.

El programa del C3A, presentado por Gilberto González, da comienzo el 20 de febrero con la inauguración de la exposiciónón de Joshua Serafín (comisariada por Inti Guerrero) y Travesías de una lágrima, de Sofía Salazar Rosales. El 12 de junio, celebrando el 10º aniversario de centro de arte cordobés, se inaugurará Ciudad de quién, con obras de la propia colección del CAAC/C3A y se presentará el proyecto del programa Iniciarte de Carla Martín.

Continuará con La picadura de la tarántula: sur y folklore progresivo, comisariada por Lluís Alexandre Casanovas-Blanco, que se inaugurará el 18 de septiembre. Además, el C3A continúa tanto con su programa Plaza Pública (incorporando las nuevas instalaciones de Christian Lagata y Haegue Yang), como con su programa de residencias, sumando 12 nuevos residentes en los próximos meses.

Por último, también se han presentado las diferentes actividades, activaciones y talleres en relación con estos programas y la agenda cultural que albergarán los centros más allá de las exposiciones, como los eventos Danza en el CAAC, Jazz en el CAAC, Interestelar o POPCAAC. Por su parte, el C3A continúa con Exploratoria, un ciclo de artes vivas (performances, danza, música experimental y creación sonora), Electrolunch o las colaboraciones con el centro de danza La Normal.