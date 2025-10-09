Camela suspende su concierto en Mairena del Aljarafe

El dúo Camela ha suspendido el concierto que tenía previsto celebrar el próximo viernes en Sevilla debido a una recaída en los problemas de garganta de uno de sus componentes, Dioni Martín.

En un comunicado, la organización de la segunda edición del Festival del Patio+Metrópolis ha informado de que se suspende la actuación, ya que "presenta una recaída en la afección de garganta que le mantiene apartado de los escenarios desde el mes de agosto", una circunstancia que le impide "subirse al escenario en las condiciones necesarias para garantizar la calidad del espectáculo y su bienestar físico".

"Por respeto al público y a su compromiso artístico, el dúo madrileño de tecno-rumba ha decidido finalmente cancelar el concierto programado para este viernes 10 de octubre en Mairena del Aljarafe", añade, para indicar que, desde la Diputación de Sevilla, organizadora del festival, "se desea una pronta recuperación al artista".

El canal de venta de entradas telemáticas está procesando el reembolso de las entradas de todas las personas que habían adquirido las mismas digitalmente. El dúo tenía programados para el pasado viernes 3 y domingo 5 octubre dos citas con sus seguidores en Vitoria y en Gandía (Valencia), respectivamente, que fueron igualmente suspendidas.