Carambola, un lugar donde ser feliz

El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) abrirá sus puertas el sábado con ánimo de fiesta, y los invitados acudirán con el corazón alborotado de quien asiste a una aventura impredecible: como en ese binomio fantástico que ideó Gianni Rodari, donde dos palabras aparentemente extrañas se unen para disparar la inventiva, todo se predispone aquí a la sorpresa. Nace Carambola, un “festivalito” en torno a la literatura infantil que sus organizadores han planteado lejos de la solemnidad, para el disfrute y el aprendizaje que trae consigo la imaginación. “Acudid con ropa cómoda y fresquita, preparaos para que los peques se sienten en el suelo, participen en una clase de gimnasia… ¡o se lleven algún manchurrón de pintura!”, se advierte en las notas del programa, una intensa jornada que incluye talleres, espectáculos y otras actividades.

“En Carambola, este sábado, no va a haber conferencias, charlas ni eventos, digamos, comerciales. Era muy importante para nosotros poner el foco en la creatividad. Queríamos que desde las 11:00 de la mañana estén todo el tiempo pasando cosas”, señala María José Barrios, directora de este nuevo festival y promotora de este proyecto junto a Alberto Haj-Saleh, su socio en la librería Casa Tomada. Dos entusiastas del “humor, el absurdo y la sensibilidad” que atraviesa la literatura infantil, que con esta iniciativa querían dar otra visibilidad a la labor que han llevado a cabo desde hace más de una década en los talleres que organizan: “Lo ves con tus hijos. Cuando adquieren el lenguaje, encuentran una herramienta para nombrar las cosas que tienen a su alrededor. La literatura, sin embargo, sirve para nombrar lo que no existe”, analiza Barrios. “Sirve para que los niños expandan su universo, que es muy pequeñito. De sus comidas y sus necesidades primarias pasan a pensar, a imaginar, a ponerse en el lugar de los otros gracias a los libros y a las historias que les cuentan”.

Como en el cartel que ha diseñado Grillante, en el que alrededor de una niña sentada en una silla, que dibuja en un cuaderno o subraya un libro, se desata la fantasía, en la programación de Carambola se despliega un abanico de posibilidades infinitas. Olvídense de la peripecia que conocen de Caperucita: en los cuentos improvisados de Juan Gamba se producen los desenlaces más inesperados. Anímense si se resisten a la clase de zumba: el artista circense Iñaki Erdocia enseñará a bailar mientras recitan un poema. Prepárense para un viaje en el tiempo, entre la tradición y la vanguardia: de la mano de Irene Reina y sus Pliegos de Cordel oirán narraciones de los siglos XV y XVI, mientras en otro registro más actual Albertina Barceló hará música en directo con una máquina de loops y una tabla de planchar, y los ingenieros de Mamarrachine darán forma a lo imposible en impresiones 3D.

La oferta, que se puede consultar al completo en la web https://casatomada.es/carambola/, quiere ser una celebración del “talento que hay en esta ciudad, que es muchísimo. Va a estar gente con una trayectoria admirable en el fomento de la lectura, en la divulgación de la literatura infantil”, afirma Barrios sobre una nómina que incluye a profesionales como Carloco, Alicia Bululú o Meri Merino, y a otros especialistas vinculados a Casa Tomada como Laura R. García o Adrián Daine.

Junto a los talleres de poesía, collage o álbum ilustrado, habrá una biblioteca “abierta todo el día donde las familias van a poder sentarse a leer, van a conocer libros adecuados a diferentes edades”, explican los organizadores de Carambola, que reivindican los catálogos de sellos independientes como los sevillanos Tres Tigres Tristes y Avenauta. “No vamos contra los grandes grupos editoriales, porque sin ellos el sector y las librerías no existiríamos, pero queremos que el público descubra también un panorama más amplio, toda la creatividad que hay aparte de las series de los libros que más se venden”.

Como en toda fiesta, en Carambola no faltará la música. La Fantástica Banda, “un grupo para niños que le gusta a los adultos”, cerrará la jornada con Un día en la vida de Rosa Fría, en el que la patinadora de la luna a la que retrató Alberti bailará entre los versos de otros poetas. Aunque Carambola tendrá una coda más allá del sábado: la Fundación Cajasol acogerá cada martes, del 22 de septiembre al 14 de octubre, una mirada a Los oficios del libro infantil con los testimonios de Ana Pez, Guridi, Puño y Albert Monteys.