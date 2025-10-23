Carolina Yuste en la Feria del Libro de Sevilla: "Tengo muchos respeto por los escritores"

Acababa de abrir la Feria del Libro a primera hora de la tarde y ya registraba colas el expositor de Barrett. La editorial sevillana, que está cerca de cumplir los diez años con triunfos como Panza de burro de Andrea Abreu o la reedición del Canijo de Fernando Mansilla, ha publicado el debut en la narrativa de Carolina Yuste, Toda mi violencia es tuya, una obra en que la actriz, ganadora de dos Goya por Carmen y Lola y La infiltrada, tira de recuerdos del Badajoz de los 2000 y exhibe sobre el papel la misma fuerza que despliega en pantalla.

“Yo tengo muchos respeto por los oficios, por los temas en los que se especializa la gente, pero para mí era importante expresarme, contar las cosas que me importan”, explica la intérprete, que en un principio concibió el proyecto como una película, “pero me puse a escribir y se reestructuró, y por fortuna aparecieron las Barrett, que son maravillosas, y me acompañaron y me ayudaron a crecer en el proceso”.

La agenda de Yuste, que este año encarnó a Massiel en la serie La canción, no conoce el descanso: hoy viaja a Nueva York, donde llevará a escena la Caperucita en Manhattan de Carmen Martín Gaite en el centenario de la autora, y la semana próxima estrena en la Seminci de Valladolid Este cuerpo mío, un documental que codirige con Afioco Gnecco, un tándem que ya había firmado un corto previo, Ciao bambina.

A la Felise acude como escritora, una faceta a la que Yuste se muestra aún desacostumbrada. “El libro ya no me pertenece, es de la gente que se acerque a él y que lo lea, algo que da vértigo pero que también es bonito”, comenta sobre una “novela filosófica-choni” que le nació en las entrañas a su creadora. “Tenía que ver con un deseo profundo de leer ficciones extremeñas, que son ínfimas en comparación con las historias de otras realidades, y me apetecía también hablar de una generación”, la suya. Por el momento, no contempla la adaptación al cine: “Ya veremos, ahora tener que estrenar la semana próxima en la Seminci, y ya llegaremos a la siguiente etapa”, concluye, ante una larga cola de lectores que esperaba su firma. Ayer, los Jardines de Murillo lindaban con esa Extremadura “extrema, extranjera y de extrarradio” a la que Yuste ha vuelto su mirada.

Lectores en la caseta de la Librería Palas. / Antonio Pizarro

Horas después, la malagueña Inma Aguilera, autora de obras como La dama de La Cartuja y La pintora de la luz, inauguraba la nueva edición de la Feria del Libro de Sevilla con un pregón apegado también a las raíces, y en el que rememoró cómo el premio de novela que concede el Ateneo le otorgó el primer vínculo con una ciudad que siente suya. En una sentida intervención, Aguilera rescató una cita de uno de sus personajes –“Yo tengo que estar muerta para que a mí me saquen de Sevilla”– y defendió que la literatura es una cadena compartida: “Este pregón”, dijo, “es un homenaje a quienes aman los libros de verdad, a las editoriales grandes y pequeñas, a los libreros, a los equipos de comunicación, a todos los que se dejan la piel para que las historias lleguen a los lectores”.