Cavarozzi: historia de "una compra redonda" con destino al Bellas Artes

"La operación es redonda. El Estado está comprando muy por debajo de su precio y el cuadro se verá en el Museo de Bellas Artes, que es el espacio que mejor explica los maestros de los que Velázquez aprende el naturalismo. Esta obra es clave para entender el realismo que impregna en su pintura". Fuentes consultadas por Diario de Sevilla que han estado en torno a la adquisición por parte del Estado de la Sagrada Familia con san Juanito, del pintor italiano Bartolomeo Cavarozzi, celebran una operación que vuelve a poner el foco en la importancia de la colección de la pinacoteca hispalense para entender los años tempranos del universal pintor de Las Meninas.

Fechada en 1620, esta obra, que antiguamente se atribuía a la escuela de Rafael hasta que el profesor Alfonso E. Pérez Sánchez señaló a Cavarozzi, pupilo de Caravaggio, hasta ahora ha formado parte de la exquisita colección pictórica de la Fundación Focus, creada hace 30 años, en 1991, por la multinacional sevillana Abengoa, fundada en 1941 por los ingenieros Javier Benjumea Puigcerver y José Manuel Abaurre Fernández-Pasalagua.

Una vez se culmine el expediente de esta compra, a partir del próximo otoño, la pieza, que se encuentra en un excelente estado de conservación, será depositada en el Museo de Bellas Artes de Sevilla para su futura exposición pública como hito del prolijo recorrido que hace el visitante por la mejor pintura del Barroco sevillano.

La compra sobre la que informaba hace unos días Ars Magazine, medio de referencia en el ámbito del coleccionismo de arte, supone una de las mejores noticias de los últimos años para la institución sevillana, toda vez que, legislatura tras legislatura, no termina de materializarse el compromiso presupuestario por parte del Gobierno de España para la puesta en marcha de las obras de ampliación –su proyecto dormita en un cajón desde marzo de 2007– y son pocas las veces que el Estado ha hecho adquisiciones de este calibre con destino al museo del que es titular.

Si se consulta el apartado de incremento de patrimonio en su web del museo, hay que remontarse a 2016 para encontrar la referencia de un depósito del Estado. Entonces se trató de dos tablas pintadas por Pacheco, maestro y suegro de Velázquez y pertenecientes al retablo de San Alberto de Sicilia del colegio carmelita del Santo Ángel de la Guarda de Sevilla.

La próxima incorporación del cavarozzi al museo se suma así a la llegada a primeros de este 2021 del relieve Virgen de la Leche de La Roldana gracias a la adquisición realizada por la Junta, institución que llevaba 13 años sin comprar obra para la pinacoteca, cuya gestión le corresponde.

Según ha podido saber este medio, la operación de compra del cavarozzi, a la que le faltan los flecos administrativos propios de un expediente de estas características, se ha cerrado en unos 300.000 euros, un precio de saldo si se tiene en cuenta que cuando Focus adquirió esta pieza en 2009 a los herederos de la colección Gil de Barcelona lo hizo por más de 750.000 euros.

La enajenación que la Focus hace ahora de este cuadro forma parte de la tortuosa crónica financiera que atraviesa la multinacional desde 2015. Si bien Focus y Abengoa han mantenido siempre una absoluta independencia jurídica y por tanto los valiosos fondos permanecerán ajenos al proceso concursal, la institución sufre la pérdida del apoyo que le brindaban históricos accionistas de la compañía. A eso se suma el quebranto económico sufrido por la paralización de la actividad turística por la pandemia desde hace más de un año, más acuciante si cabe para un espacio cultural enclavado en el corazón del barrio de Santa Cruz cuya visita es obligada para cualquier turista.

En este sentido, según distintas fuentes, Focus viene estudiando en los últimos tiempos nuevas estrategias de financiación, algunas de las cuales pasan por liquidar parte de su patrimonio, maniobra muy discutida en el mundo académico aunque son pocos los que manifiestan este extremo abiertamente.

En junio el Ministerio de Cultura había denegado la exportación de esta 'Sagrada Familia'

Ya a primeros de junio la Consejería de Cultura inició los trámites para que el cuadro San Pedro penitente de Murillo fuese declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y por tanto inexportable. En este caso, este cuadro sí pertenece a los activos propiedad de Abengoa y no de la Fundación, razón por la que podría llegar al mercado internacional. Extremo ya descartado pues, como marca la ley, desde el inicio del expediente, la obra ya está protegida y por tanto, no puede salir de España.

También fue a principios de junio cuando Ars Magazine informó que la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español del Ministerio de Cultura había denegado la exportación de esta Sagrada Familia de Cavarozzi y por tanto su venta fuera. A juicio de las fuentes del ámbito de la tasación de arte consultadas por este medio, "esta sería la razón por la que el cuadro haya sido adquirido por el Estado a un precio casi tres veces menor del que fue comprado, aunque también influye que el mercado se ha resentido algo con la pandemia". Pero "fundamentalmente", insisten, el hecho de que la obra no pueda salir al exterior hace que su venta esté limitada al mercado nacional. "En España, no son tantos los coleccionistas de pintura italiana que puedan hacer frente a este tipo de precios". Según esta misma voz experta, de haber llegado este cuadro a la feria Tefaf (siglas de The European Fine Art Fair) de Maastricht, la cita que atrae a los mejores marchantes, críticos de arte y coleccionistas del mundo, la obra "habría alcanzado perfectamente su valor de compra en 2009".

Si bien el Ministerio, por sus cauces oficiales, no ha confirmado la noticia de la compra, fuentes conocedoras de la operación informan que la llegada de esta obra a Sevilla es un "empeño personal" de Lola Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, directora general de Bellas Artes, nombrada en su día por el ministro Rodríguez Uribes y que vino a sustituir en el cargo a Román Fernández-Baca, hoy alcaide del Real Alcázar de Sevilla. En este sentido, en todo momento su interlocutora en la Consejería de Cultura ha sido Mar Sánchez Estrella, al frente de la Secretaría General de Innovación Cultural.

Fuentes de la Consejería confirman que "se ha tenido conocimiento del interés por el cavarozzi" y "en caso de compra", insisten con cautela, "sólo quedaría felicitarnos por su posible incorporación a los fondos públicos del Museo". Por lógica cortesía institucional, la adquisición debe ser anunciada por el Ministerio, departamento que estos días de mudanza tras la recién designación de Miquel Iceta como titular de esta cartera trabaja contrarreloj para que este expediente quede culminado antes de las vacaciones de verano.

De hecho, pese a que el paso de Rodríguez Uribes deja un balance pobre en su gestión, sobre todo en lo que se refiere al respaldo a la industria cultural en esta crisis del Covid-19, el capítulo de adquisiciones arroja un resultado más positivo. En concreto, en 2020 invirtió más de 3,1 millones de euros en la compra de bienes culturales para las colecciones estatales, un 7 % más que en 2019 aunque aquel año no fue ninguna institución andaluza agraciada en esa pedrea.

De ahí que la incorporación de este cavarozzi a los fondos del Museo se haya recibido en el Bellas Artes con verdadero gozo, un cuadro, por otro lado, muy conocido a partir de la exposición De Herrera a Velázquez. El primer naturalismo en Sevilla, planteada como una reconstrucción del ambiente y memoria histórica de lo que fue la actividad pictórica en Sevilla entre los años 1600 a 1630 e inaugurada a finales de 2005 en el Hospital de los Venerables.