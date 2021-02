La artista sevillana Luisa Roldán, (1652-1706), La Roldana, firmó numerosas obras para la devoción privada y las clausuras femeninas en el siglo XVII en las cuales dejó patente la adecuación de su estilo personal preciosista, vibrante y delicado para los pequeños formatos. Una de esas piezas, un relieve que representa a la Virgen María en el acto de amamantar al Niño Jesús, el motivo iconográfico Virgo Lactans, se ha convertido en la primera adquisición en 13 años para los fondos del Bellas Artes de Sevilla, cuya colección de esculturas es una de las mejores de Europa gracias a nombres como Montañés y Juan de Mesa, entre otros.

150.000 euros con cargo al presupuesto de 2020 ha pagado la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico que dirige Patricia del Pozo por esta pieza de modestas dimensiones (26,5 x 19 cm.) realizada en terracota policromada en los años finales de la producción de la artista, entre 1689 y 1706, cuando se instala en Madrid como escultora de cámara del rey. "Era una oportunidad que no podíamos desaprovechar dada la escasa presencia de sus obras en el mercado internacional y la especial relevancia de su producción dentro del Barroco español", destacó Patricia del Pozo, que recordó que la obra no había sido difundida al haber permanecido siempre en manos particulares aunque aparece recogida en los estudios más recientes dedicados a la producción de la artista, concretamente en Luisa Roldán, La Roldana, nueva biografía de Victoria García Olloqui.

La escultora realizó una segunda versión de este tema, firmada, que se encuentra en la catedral de Santiago de Compostela y tiene unas dimensiones algo mayores (32x25 cm.). Del Pozo avanzó que la intención de su departamento es "seguir incrementando el patrimonio histórico andaluz y los fondos de los museos" aunque en 2021 no hay una partida específica para el Bellas Artes sevillano.

La pieza, bien conservada, posee el modelado minucioso y el colorido luminoso de La Roldana

Para la directora de esta pinacoteca, Valme Muñoz, "al pasar la pieza al mercado del arte, tras años en la misma colección particular sevillana, no podíamos dejar pasar la oportunidad. El Bellas Artes sólo poseía de La Roldana una cabeza infantil de San Juan Bautista en madera [no se expone en la colección permanente] pero la producción característica de la escultora sevillana es en barro policromado como ésta, que recoge el acto de la lactancia. Especialistas como el catedrático Alfonso Pleguezuelo, miembro de la comisión técnica del museo, subrayaron la importancia de esta obra por la que se interesaron también el Victoria & Albert Museum de Londres y el Metropolitan de Nueva York".

Patricia del Pozo, consejera de Cultura "Pretendemos seguir incrementando el patrimonio de Andalucía y los fondos del museo"

Según Valme Muñoz , "la pieza tiene el modelado detallado y minucioso, el colorido luminoso y primoroso con toques de dorado" característicos de La Roldana, la primera mujer artista con obra en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid gracias a las adquisiciones realizadas por el Gobierno de España para dicha institución. Ahora esta Virgen de la leche se desmontará del marco para estudiar sus características formales e historia material, y se decidirá el mejor modo de exponerla. Los estudios preliminares han reflejado que la obra se encuentra en "un buen estado de conservación", y mantiene su policromía original, donde destacan el rojo del manto de la Virgen y la cortina verde que, a modo de palio, sujetan los ángeles.

Se expondrá en la colección permanente a partir del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

La restauración en los talleres del propio Bellas Artes sevillano, cuya jefatura ostenta Fuensanta de la Paz, permitirá documentarla y prepararla para que pueda ser exhibida de forma permanente en la colección de la pinacoteca a partir del 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. De este modo el Bellas Artes reforzará algo más la presencia de mujeres en sus fondos que se limitan a la pintora barroca italiana especializada en bodegones Margarita Caffi y, ya en el siglo XX, la escultora Carmen Jiménez, de la que hay tres obras; la pintora Magdalena Leroux de Pérez Comendador, con dos, y la orfebre Carmen Suárez, con otras dos.

Pese a la pandemia, el Bellas Artes cerró el difícil 2020 como el museo más visitado de Andalucía gracias en buena medida a la calidad de sus exposiciones temporales (Montañés, el Nacimiento de La Roldana y la aún en cartel sobre Carmen Laffón) y al refuerzo de sus actividades digitales, que incluyeron seminarios, conferencias, juegos y visitas virtuales.