‘Jeanne Dielman’, mejor película de todos los tiempos en el canon de las cuotas

Generosos colegas como Raúl Pedraz , siempre buen lector de los datos, nos ayudan a señalar y reflexionar sobre algunas cuestiones esenciales derivadas de la lista: 1) El nuevo canon arranca en 1924, lo que deja fuera buena parte del cine mudo . 2) La gran mayoría de los títulos pertenecen al cine de ficción , con escaso margen para la experimentación, el documental o la animación, donde sólo Miyazaki ha conseguido entrar (eso sí, por partida doble: Totoro y Chihiro). 3) El drama y los géneros serios siguen imponiendo su marca de 'prestigio artístico' sobre la comedia (apenas Keaton, Chaplin y Wilder), el musical (sólo Cantando bajo la lluvia), el western (únicamente representado por Centauros del desierto) u otros géneros populares. 4) La presencia de mujeres directoras crece notablemente, a buen seguro gracias a la invitación a más féminas en las votaciones: donde en 2012 sólo había dos (Akerman y Denis), ahora son nueve (Akerman, Campion, Chytilová, Dash, Denis, Deren, Loden, Sciamma y Varda), la primera y la última con dos títulos cada una. 5) Tampoco parece baladí el hecho de que en esta lista haya títulos muy recientes como Retrato de una mujer en llamas, Moonlight, Parásitos o Get Out, lo que indica la apertura del voto a nuevas generaciones más apegadas al cine del presente o con menos consciencia o perspectiva histórica. 6) Lo mismo puede decirse del evidente sesgo racial de unas votaciones que incluyen a autores afroamericanos del ámbito norteamericano como Lee, Burnett, Peele o Jenkins en la muestra. 7) En lo que respecta al cine español , Erice se queda como único representante con El espíritu de la colmena después de que la década se haya llevado por delante a Buñuel y su Perro andaluz. Berlanga, Fernán Gómez, Val del Omar o Almodóvar nunca estuvieron. 8) El nuevo canon adelgaza considerablemente el peso de grandes autores con más de un título en la lista, donde apenas Hitchcock y Godard , seguidos de Kubrick, Tarkovski y Wilder, mantienen cuatro y tres títulos en liza. 9) En el apartado de ausencias llamativas , Allen, Altman, Anderson, Borzage, Cassavetes, Coen, Costa, Demy, Eastwood, Epstein, Eustache, Feuillade, Gance, Ghatak, Hawks, Huston, Herzog, Kaurismaki, Lean, Lewis, Lubitsch, Lupino, Malick, Mann, Mekas, Mélies, Naruse, Oliveira, Pasolini, Peckinpah, Polanski, Spielberg, Straub y Huillet, Ray, Resnais, Rohmer, Tarantino, Tourneur, Vidor, Von Sternberg o Walsh son sólo algunos pesos pesados que no aparecen por ningún lado. 10) El nuevo canon sigue siendo eminentemente eurocéntrico y tiene escasa consideración por los otrora llamados cines periféricos (a excepción de un puñado de autores selectos de India, Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán y Tailandia), y apenas dos títulos representan al cine africano (Touki Bouki y Black Girl) y ¡ninguno! al cine hecho en Latinoamérica.

Tras ella, en los diez primeros puestos, viejas conocidas como Vertigo , de Hitchcock (2), Ciudadano Kane , de Welles (3), Cuentos de Tokyo , de Ozu (4), 2001: Una odisea del espacio , de Kubrick (6), El hombre de la cámara , de Vertov (9) y Cantando bajo la lluvia , de Donen (10), y reveladoras sorpresas como In the mood for love , de Wong Kar-wai (5), Beau Travail , de Claire Denis (7) y Mulholland Dr ., de David Lynch (8), filmes relativamente recientes (2000, 1998 y 2001) que han escalado numerosas posiciones desde 2012.

La lista de los directores

Aunque con leves variaciones posicionales, que en este caso sitúan 2001: Una Odisea del espacio de Kubrick en el primer puesto y desplazan a Jeanne Dielman al cuarto, y con un alto porcentaje de autores y títulos duplicados en ambas, la lista confeccionada con los votos de los cineastas (480 convocados) tiene tal vez más interés o matices que la de la crítica y la academia, sobre todo por la reaparición de algunos autores de peso desaparecidos de la primera o por la presencia de títulos marginales que se sostienen por sí solos sin necesidad de acompañar obras completas.

En el caso de los grandes nombres que un día estuvieron y ya no están, los cineastas rescatan a Cassavetes (Una mujer bajo la influencia, puesto 19), Lean (Lawrence de Arabia, 62), Polanski (Chinatown, 72), Eustache (La maman et la putain, 53), Pasolini (Saló, 72) y, muy especialmente, a Buñuel, aunque no con Un perro andaluz sino con Viridiana, en el puesto 53. Los profesionales se han acordado también del ruso Elem Klimov (Ven y mira, 41) y su esposa Larisa Shepitko (The ascent, 72), del armenio Paradjanov (El color de las granadas, 93), de los británicos Loach (Kes, 72) y Roeg (Don’t look now, 46), del italiano Bertolucci (El conformista, 93), del no menos ninguneado Spielberg (Tiburón, 62) y de la argentina Lucrecia Martel (La ciénaga, 62). Más discutible es ya la presencia del iraní Farhadi (Nader y Simin, una separación, 72), el francés Gondry (Olvídate de mí, 93) o el austriaco Haneke (Caché, 93).