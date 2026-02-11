Una comedia negra con un muerto y mucha bechamel

El cómico Ángel Macías presenta este jueves a las 19:00 en la Botica de Lectores de Santa Catalina, acompañado de Elena Muñoz, Amor, croquetas y un cadáver (Letrame), su primera novela.

Macías lleva escribiendo comedia "desde 2003 cuando empecé como monologuista", y Amor, croquetas y un cadáver es su salto a la literatura. Fue el fallecimiento de un amigo muy cercano el detonante que le inspiró "a crear un protagonista homónimo con quien divertirme", cuenta el autor, que define su libro como una historia "donde el amor, el humor y el misterio se mezclan de forma inesperada: croquetas, secretos y un cadáver que lo complica todo. nada es lo que parece y cada decisión tiene consecuencias, a veces malas, otras peor", resume Macías.

El escritor cree que en su ópera prima como narrador "el ritmo y la lectura son bastante amenos y es fácil conectar con el protagonista hasta cogerle cariño". Ese personaje es Jaime, un ex monologuista "que ahora anima fiestas infantiles. solitario por elección y obligación. inocente y tierno, a la par que irónico". Una peripecia que no acaba en estas páginas, adelanta Macías: "Tengo en marcha la segunda parte de la historia, esto no ha hecho más que empezar".