El concierto de Joaquín Sabina en Sevilla, todas las fotos
El concierto de Joaquín Sabina en Sevilla, todas las fotos / Antonio Pizarro

El concierto de Joaquín Sabina en la Plaza de la Maestranza de Sevilla, en imágenes

Las Noches de Maestranza 2025 han comenzado este martes con Joaquín Sabina. El artista jiennense, que está llevando a cabo su gira de despedida de los escenarios "Hola y Adiós", ha agotado todas las localidades para los tres conciertos que dará en el recinto hispalense.

