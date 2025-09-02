El concierto de Joaquín Sabina en la Plaza de la Maestranza de Sevilla, en imágenes
Las Noches de Maestranza 2025 han comenzado este martes con Joaquín Sabina. El artista jiennense, que está llevando a cabo su gira de despedida de los escenarios "Hola y Adiós", ha agotado todas las localidades para los tres conciertos que dará en el recinto hispalense.
1/19El concierto de Joaquín Sabina en Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
2/19El concierto de Joaquín Sabina en Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
3/19El concierto de Joaquín Sabina en Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
4/19El concierto de Joaquín Sabina en Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
5/19El concierto de Joaquín Sabina en Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
6/19El concierto de Joaquín Sabina en Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
7/19El concierto de Joaquín Sabina en Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
8/19El concierto de Joaquín Sabina en Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
9/19El concierto de Joaquín Sabina en Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
10/19El concierto de Joaquín Sabina en Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
11/19El concierto de Joaquín Sabina en Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
12/19El concierto de Joaquín Sabina en Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
13/19El concierto de Joaquín Sabina en Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
14/19El concierto de Joaquín Sabina en Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
15/19El concierto de Joaquín Sabina en Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
16/19El concierto de Joaquín Sabina en Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
17/19El concierto de Joaquín Sabina en Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
18/19El concierto de Joaquín Sabina en Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro
19/19El concierto de Joaquín Sabina en Sevilla, todas las fotos/Antonio Pizarro