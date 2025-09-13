Concierto de Raphael / José Angel García

El concierto de Raphael en la plaza de la Maestranza de Sevilla, en imágenes

Raphael ha clausurado este sábado el ciclo Noche de La Maestranza con un concierto en la Plaza de Toros de Sevilla, donde ha presentado su espectáculo Raphaelísimo Tour 2025.