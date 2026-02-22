Las pavesas del duelo

La ficha ** 'Cortafuego'. Thriller, Esp-Arg, 2026, 107 min. Dirección: David Victori. Guion: Javier F. Echániz, Asier Guerricaechevarría, Jon Iriarte, D. Victori. Fotografía: Elías M. Félix. Música: Federico Jusid. Intérpretes: Belén Cuesta, Enric Auquer, Joaquín Furriel, Diana Gómez, Candela Martínez.

Producto de género a la medida global de Netflix, o sea, hecho desde España (y Argentina) pero perfectamente mercadeable en todo el planeta, Cortafuego nos trae a David Victori (No matarás) en otro frenético trip en forma de thriller de suspense a propósito de una familia en pleno duelo por la muerte del padre y una niña perdida en el bosque en llamas.

El guion que firman el propio Victori junto a Echániz, Guerricaechevarría e Iriarte busca condensar así en hora y media sus metáforas a gritos (osos incluidos) en una apretada jornada nocturna y humeante plagada de giros, sospechas, falsas pistas con falsos culpables y un crescendo violento bastante artificial donde los instintos maternos y la llamada de la sangre son la excusa perfecta para la caprichosa escalada de adrenalina y venganza ciega.

Belén Cuesta y Enric Auquer dirimen su particular duelo de desconfianza y supervivencia sin contención alguna para dar rienda suelta al histrionismo naturalista ante la mirada del argentino Joaquín Furriel, los planos-secuencia marca de la casa, un paisaje apocalíptico y la música omnipresente de Federico Jusid que justifican el reparto de gasto siempre plegado a las exigencias de entretenimiento algorítmico y a costa de la verosimilitud.