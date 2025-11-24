La creatividad y la tecnología conectarán en la octava edición del Festival OFFF Sevilla

OFFF Sevilla regresa del 27 al 29 de noviembre con una edición que despliega la amplitud real del ecosistema creativo contemporáneo. El festival reunirá en la ciudad a un centenar de artistas, estudios y profesionales procedentes de más de una decena de países —entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Japón, Suecia, Bélgica y España— en un recorrido que atraviesa todo el espectro de la cultura visual actual: desde el diseño gráfico, el motion, la ilustración y la tipografía hasta el arte digital, la animación, las instalaciones inmersivas, la música experimental y las artes aplicadas. La Real Fábrica de Artillería vuelve a erigirse como sede principal, mientras que la Fundación Cajasol se incorpora por primera vez para acoger 24 Hour Creative People, la nueva jornada que reunirá a 150 jóvenes y referentes en encuentros, diálogos y sesiones de mentoría.

Entre las figuras internacionales de referencia que participan este año destaca Mitch Monson, director creativo de Sibling Rivalry y autor del célebre Love Symbol de Prince. Le acompaña Erin Sarofsky, una de las voces más influyentes del motion design contemporáneo, cuyos títulos de crédito para Marvel, Apple y Netflix —de Captain America: The Winter Soldier a Doctor Strange o Shameless— han marcado la estética audiovisual reciente. Junto a ambos, la presencia de David Carson, maestro de la grunge typography y pionero en la renovación del diseño editorial de los años noventa, refuerza el carácter intergeneracional del festival.

Además, la cita contará, entre otros, con la presencia de Lo Siento, uno de los estudios de diseño más influyentes de Europa por su enfoque material y tipográfico; los suecos Snask, conocidos por su lenguaje escenográfico e irreverente que ha marcado campañas para Spotify, Meta o H&M; y Base Design, red internacional con sedes en Nueva York, Bruselas o Ginebra, responsable de proyectos para instituciones como el MoMA o Dior.

El programa incorpora además a referentes del pensamiento visual contemporáneo como Samar Maakaroun, socia de Pentagram y especialista en diseño transcultural y sistemas tipográficos multilingües, y Johanna Jaskowska, artista digital cuyos filtros y proyectos de realidad aumentada han expandido los límites de la identidad visual en colaboración con Billie Eilish, Lady Gaga o J Balvin.

La principal novedad de este año es 24 Hour Creative People, una jornada completa de mediación creativa que tendrá lugar el 27 de noviembre en Fundación Cajasol. Frente a la hiperproducción de imágenes y la intermediación constante de las pantallas, esta iniciativa apuesta por la proximidad, la escucha y la conversación como motores reales de las industrias creativas.

El festival amplía también su ecosistema con un MARKET reforzado, que reunirá a más de setenta artistas y colectivos en la Real Fábrica de Artillería. La selección incluye obras audiovisuales y animadas de Animation Andalucía, piezas interactivas de Jam Digital + Under Vision, cerámica contemporánea de Floki, Morandi, Como Matilda, Little o Último Mono + Bernar SF, y el universo expandido de LAB Sevilla & Friends, con artistas como Mar García, Pablo Jiménez, Daniel Franca o Adela Por Dios. La presencia de The Sevillaner, publicación visual independiente, completa una propuesta que combina artesanía, arte digital y cultura editorial.

Las entradas están disponibles en la web oficial del festival. El programa se desarrollará de 10:30 a 22:00 h.