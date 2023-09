Lo que debes saber de los Latin Grammy en Sevilla: fecha, dónde ver la gala y cuándo se conocerán a los nominados

En el mes de noviembre Sevilla se convertirá en la primera ciudad fuera de Estados Unidos en acoger una de las galas de premios más importantes de la música latina y en español, los Latin Grammy.

Todavía queda algo de tiempo para que las estrellas de la música aterricen en la ciudad para la edición número 24 de los premios, pero Sevilla ya se comienza a preparar para la gran noche de la música latina. Y esto es todo lo que debes saber al respecto:

¿Cuándo y dónde tendrán lugar los Premios Latin Grammy?

La fecha elegida para celebrar la gala de los Latin Grammy no es otra que el jueves 16 de noviembre. El lugar elegido para acoger el evento no es otro que el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES).

¿Se podrá ver la gala por televisión?

Sí, los Latin Grammy en Sevilla serán retransmitidos tanto para España como para Estados Unidos y América Latina. La retransmisión correrá a cargo de TelevisaUnivision y RTVE y será la primera vez en la historia que se emite internacionalmente, según anunció la Academia Latina de Grabación.

¿Habrá más eventos aparte de la gala?

Entre el 12 y el 16 de noviembre, Sevilla vivirá la Semana Latin Grammy. Esta incluye diversos eventos, como la Gala a la Persona del Año, la Presentación de los Premios Especiales, el almuerzo Leading Ladies of Entertainment, el Best New Artist Showcase (para los nominados a Mejor Nuevo Artista) y la recepción para los nominados de los premios.

¿Quiénes son los nominados de este año?

La lista de nominados a las diversas categorías de los Latin Grammy de 2023 es todavía un misterio, que no se resolverá hasta el 19 de septiembre. Ese día la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación dará a conocer los nombres de los artistas que podrán llevarse un premio en la gala de Sevilla, algo que harán a través de un evento en vivo desde diferentes puntos de América y Europa.

Sin embargo, los premiados de algunas categorías especiales ya se conocen. Es el caso del Premio a la Excelencia Musical 2023, con el que han sido premiados los siguientes artistas: Carmen Linares, Mijares, Arturo Sandoval, Soda Stereo y Ana Torroja.

También se conocen los ganadores del Premio del Consejo Directivo de 2023, que le ha sido otorgado a Alex Acuña, Gustavo Santaolalla y Wisón Torres.