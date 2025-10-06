El dramaturgo Antonio Campos presenta este martes su libro 'El orden exacto de la hierba'

Este martes 7 de octubre, a las 19:30 horas, el Teatro La Fundición de Sevilla acogerá la presentación del nuevo libro de relatos del sevillano Antonio Campos, titulado El orden exacto de la hierba, publicado por Extravertida Editorial. El autor estará acompañado por el escritor y crítico literario Antonio Molina Flores, con quien dialogará sobre el proceso creativo, las atmósferas narrativas y la mirada poética que atraviesa la obra.

El orden exacto de la hierbas es un delicado mosaico que revela la belleza secreta de lo cotidiano a través de una voz narrativa de una marcada personalidad. Los protagonistas de estos relatos experimentan un melancólico acercamiento al mundo que los rodea, filtrado por el humor, la ironía y la extrañeza. La prosa de Campos destila una sensibilidad lírica que convierte cada escena en una evocación íntima y precisa, donde lo real y lo imaginado se entrelazan en equilibrio.

Con este volumen, Antonio Campos reafirma su condición de narrador atento a los matices de la experiencia y a las emociones que se esconden tras los gestos mínimos. En sus páginas, el lector encontrará una suerte de “niñez adulta” que devuelve la capacidad de asombro y la profundidad de lo sencillo. Tal como señala el autor, “necesitaba que el narrador se sintiera inmerso de lo que cuenta, el libro comienza con el contacto con la naturaleza y a la par va madurando con una visión crítica de lo que le rodea”.

El acto, organizado por Extravertida Editorial, promete una conversación cercana y literaria en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad, el teatro La Fundición. En la lectura de algunos relatos por parte de Campos Bernal, acompañará con su música Santi Martínez. La entrada será libre hasta completar aforo.

Antonio Campos Bernal comienza a trabajar a muy temprana edad, compaginando sus estudios en la Escuela Industrial de Sevilla con una de sus mayores pasiones, escribir. Entre incontables montañas de papeles sueltos llenos de poemas despunta ya su primera obra de teatro, apenas con 20 años. A mediados de los años setenta conoce a un grupo de amigos que serán clave en su vida y con quienes confirmará su pasión: el teatro. El teatro como catalizador de todas sus inquietudes sociales y estéticas.

En el año 1981 se matricula en la primera promoción del Instituto del Teatro de Sevilla, del que acabará formando parte como profesor de interpretación desde 1989 hasta la desaparición del Instituto años más tarde. Es tiempo para él de plena efervescencia.

Actuaciones con la Compañía Esperpento, y más tarde con producciones del C.A.T., La Fundición, El Zacatín, Producciones Imperdibles o Escarmentados. Cofundador y director de Bastarda Española. Dirige a compañías como Niños Perdidos, Marco Vargas & Chloé Brulé, Oriolo & Extrés, Manuel Monteagudo, Desguace Teatro, Los Hers, Escarmentados, Malaje Solo, Sparring Son, Teatro Clásico de Sevilla o Producciones Sala O, entre otras.

Actualmente su mayor actividad como actor la realiza en la Cía. Teatro Clásico de Sevilla. Y dirigiendo para Compañías diversas, es cuando llega esta obra literaria.