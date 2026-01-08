Un enero con Arte: cortos, parejas y conversaciones

Si diciembre nos trajo el Festival ArteKino, dedicado a nuevos valores del cine europeo y sus primeras películas, en enero Canal Arte apuesta por los cortometrajes como verdadera cantera para los autores del futuro en tres ciclos dedicados respectivamente al género de terror, a los títulos premiados en festivales y los primeros y desconocidos trabajos de autores fundamentales de la historia del cine francés como Henri Georges Clouzot (La terreur de Batignolles), Robert Enrico (El incidente del puente del búho), Philippe Garrel (Les enfants désaccordés), Claire Denis (Le 15 mai), el canadiense Denis Villeneuve (Next floor), el franco-camboyano Davy Chou (Cambodia 2099), Maryan Touzani (Aya goes to the beach) o Ladj Ly (Los miserables).

En lo que respecta a los cortos premiados en festivales o por las academias, encontramos títulos como La noche de las bolsas de plástico, de Gabriel Harel, ganador del César al mejor corto de animación en 2019, Arquitectura emocional 1959, con el que Elías León Siminiani consiguió el Goya en 2023, o Techno mama, del lituano Saulius Baradinskas, premiado en Berlín y candidato al premio EFA en 2022.

La sección ‘Los grandes del cine’ sigue añadiendo nuevos documentales dedicados a las parejas míticas del cine como Spencer Tracy y Katharine Hepburn, unidos dentro y fuera de la pantalla en un idilio que atravesó el mejor periodo de la comedia screwball y la comedia romántica en el Holllywood de los 30 y 40, a Steve McQueen y Ali MacGraw, el “rey del cool” y la intelectual neoyorquina que se conocieron en el rodaje de La huida (1972), de Sam Peckinpah, y que protagonizarían cinco años de relación fuera de normas, y la que sin duda es una de las más apasionantes relaciones sentimentales tanto dentro como fuera de la pantalla, la del maestro italiano del neorrealismo Roberto Rossellini y la estrella sueca de Hollywood Ingrid Bergman, una pareja unida por la admiración de la segunda hacia el cine del primero y que nos dejó una memorable trilogía del cine de la modernidad conformada por Europa 51, Stromboli y Te querré siempre.

'Belle de jour' (1968, Luis Buñuel).

Fuera de colección, el documental Belle de jour, la otra cara de la fantasía, regresa al filme de Luis Buñuel desde su origen en la novela (1928) de Joseph Kessel que conmocionó a la Francia burguesa con la historia de una mujer casada que vive sus fantasías sexuales en un burdel, para poner al día su mensaje y sus subtextos sobre el deseo masculino o el fetichismo.

En la sección de entrevistas ‘Conversación con...’ tienen disponibles las de Marion Cotillard, Alfonso Cuarón, Louis Garrel, Juliette Binoche, Hafsia Herzi, François Ozon o Alice Rohrwacher, y los amantes de la música de cine pueden disfrutar del concierto de la Filarmónica de Radio France dedicado a John Williams.

MK2 Cinesur Nervión: Miyazaki, Newman, Redford y Servillo

La programación paralela a los estrenos de Cinesur MK2 Nervión nos trae este mes de enero la continuación de sus ya veteranos ciclos ‘Classic’ y ‘Cult’ y el arranque de uno nuevo dedicado al gran maestro de la animación mundial, el japonés Hayao Miyazaki, justo cuando acaba de cumplir 85 años aún en activo.

El primero nos trae (13 enero, 20h.) El Golpe (1973, George Roy Hill), la cinta que reunió por segunda vez tras Dos hombres y un destino a las dos estrellas masculinas más deslumbrantes del Hollywood de los 70, unos Robert Redford y Paul Newman unidos en una memorable sucesión de estafas, timos y persecuciones en el Chicago de los años 30.

Robert Redford y Paul Newman en 'El Golpe' (1973, George Roy Hill).

El segundo nos dejará (15 enero) La gran belleza (2013), de Paolo Sorrentino, que el tiempo ha convertido más en un clásico moderno que en un filme de culto en su retrato romano a través del memorable Jep Gambardella interpretado por Toni Servillo.

En lo que respecta a la retrospectiva Miyazaki, tres serán los títulos para el mes de enero los sábados (sesión matinal doblada a las 12 h.) y domingos (en VOSE, 20h.): Nausicäa del valle del viento (1984), Mi vecino Totoro (1987) y Porco Rosso (1992).

Satoshi Kon: realidad y sueño

El idilio del malogrado Satoshi Kon (1963-2010) con las salas sevillanas empieza a ser llamativo. Al reciente ciclo dedicado a su cine en MK2 Cinesur Nervión se le une ahora otro con tres de sus títulos en Cicus, a partir del próximo lunes 12 (19 h., entrada libre previa reserva) y en tres sesiones que se prolongan los días 19 y 26 de este mismo mes.

'Millennium Actress'.

Para la ocasión, la especialista, investigadora y escritora María Gamero Hidalgo hará las veces de anfitriona y presentadora por un recorrido plástico fascinante entre la realidad y el sueño: “de la psicodelia de Paprika (2006), a la historia de tres extraños en Tokyo Godfathers (2003), o la reflexión profunda sobre la vida y el cine de Millennium Actress (2001). Tres relatos donde la técnica de la animación se encuentra con una narrativa humana y filosófica inconfundible.”