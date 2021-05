La ficha

** 'Eva contra Eva'. Adaptación y dramaturgia: Pau Miró. Dirección: Sílvia Munt. Intérpretes: Ana Belén, Mel Salvatierra, Javier Albalá, Manuel Morón, Ana Goya. Escenografía: Enrique Planas. Iluminación: David Bofarull. Vestuario: Nídia Tusal a partir del diseño original de Miriam Compte. Lugar: Teatro Lope de Vega. Fecha: Sábado, 1 de mayo. Aforo: El permitido.

Ayer, en única función, se presentó en el Lope de Vega Eva contra Eva, una pieza estrenada el año pasado en catalán y ahora en español, con un plantel de cinco buenos actores encabezados por Ana Belén.

La pieza parte de la oscarizada película Eva al desnudo, pero poco tiene que ver la obra maestra de Mankiewicz. Y no solo porque Pau Miró, autor del texto, como Silvia Munt, la directora de escena, hayan querido actualizar de alguna manera aquel guion de 1950, o porque el cine, con sus primeros planos y sus atmósferas, logre captar con mejores armas los procesos mentales y psicológicos de los personajes.

Es cierto que han cambiado mucho las cosas en estos setenta años, pero sigue habiendo enormes diferencias entre el hombre y la mujer en el terreno profesional y, en cuanto a las actrices se refiere, es sabido un buen número de ellas han acabado olvidadas por falta, entre otras cosas, de buenos papeles para mujeres maduras.

De eso, mezclando la vida con el teatro, se habla en Eva contra Eva. Lo hacen cinco personajes: una actriz madura, una actriz debutante, un director de escena -pareja de la primera, además-, su representante y un crítico teatral, ese sí, muy del gusto de la literatura americana.

Todos ellos, en un camerino presidido por dos espejos-pantallas, hablan y hablan sin callarse nada. Y todos son buenos profesionales -qué añadir de los méritos y la trayectoria de Ana Belén-, pero la verdad interior de los personajes no logra salir al exterior. Es como si las palabras fueran por su lado y las acciones -salvo en la escena final- no lograran sostenerlas. Como si no pudiéramos leer sus pensamientos, tal como decía Shakesperare que debía suceder. Como si cada personaje, además, estuviera en su propio registro, a caballo entre la comedia y el drama.

A pesar de todo, el público aplaudió a rabiar, siempre agradecido siempre a esos grandes profesionales que siguen girando por los teatros españoles, con la que está cayendo.