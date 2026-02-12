'El fantasma de la ópera' se estrena en Sevilla: el musical que continúa planteando "dilemas morales" 40 años después de su estreno

El próximo 9 de octubre se cumplirán 40 años de la primera función del musical El fantasma de la ópera en el Her Majesty's Theatre del West End londinense. Cuatro décadas después, la obra que adaptaron Andrew Lloyd Webber y Richard Stilgoe de la novela de Gaston Leroux sigue planteando "los mismos dilemas" a pesar del paso del tiempo. Así lo han indicado esta mañana Daniel Diges, Ana San Martín y Rubén López, los tres protagonistas de la nueva producción que dirige Francisco Bellone y que la productora Letsgo trae al Cartuja Center CITE del 13 al 22 de febrero.

La importancia de la apariencia física, el amor que baila entre la obsesión y la libertad, la soledad que busca afecto de manera desesperada o el talento que roza la locura son algunos de los temas que atraviesan la historia de un joven enmascarado que acecha bajo la Ópera de París. Un personaje enigmático que se enamora perdidamente de una joven soprano, Christine Daaé, y se dedica a cultivar su extraordinario talento para que se haga con el papel protagonista. En paralelo, se desarrolla un triángulo amoroso entre Daaé, el Fantasma y Raoul, vizconde de Chagny.

Todo un clásico que llega a la ciudad -después de dos temporadas en Madrid y haber iniciado su gira por España en Barcelona- con un elenco conformado por 14 intérpretes. El equipo se completa con 14 músicos que forman una orquesta dirigida por Julio Awad y que darán forma a la partitura de Lloyd Webber, que incluye temas tan emblemáticos como Piensa en mí, Música en la oscuridad o el tema principal que da título a la obra. El montaje que se estrena mañana en la capital llega con tanta expectación que la organización del Cartuja Center ha decidido ampliar la venta de localidades.

Un fantasma con perspectiva psicológica

"He querido hacer más real al personaje y otorgarle una perspectiva psicológica" que ahonde "en el trastorno que tiene", explica Daniel Diges sobre una figura que da "miedo y ternura a la vez". El actor que ya se ha metido en la piel de Gastón en el musical La bella y la bestia, en la de Jean Valjean para Los Miserables y en la de Willy Wonka con Charlie y la fábrica de chocolate ha llevado "al personaje a un lugar más actoral" tratando de "separarlo de Daniel Diges". De hecho, durante la rueda de prensa ha recordado que después de alguna función, no han sido pocos los asistentes que han reclamado la entrada, "porque decían que no era yo...eso significa que el trabajo está bien hecho".

Su personaje ha vivido aislado del mundo desde que nació por una deformidad en el rostro. Sobre este punto, ha mencionado Diges que las primeras veces le costó acostumbrarse "a la prótesis" que debe llevar en cada representación como parte de la caracterización. Sin embargo, ha asegurado que interpreta un papel "tan construido" -y querido por el gran público- que "cuando te pones la máscara, ya estás dentro".

La belleza y la aceptación social

Si actuar con una prótesis ha sido uno de los grandes desafíos para Diges, estar prácticamente toda la función sobre el escenario ha sido el gran reto que ha afrontado Ana San Martín. La soprano gallega, que interpreta a Christine Daaé, ha confesado que solo sale "para beber agua y cambiarme de ropa". En ocasiones, ambas cosas "pasan al mismo tiempo".

La actriz que ha interpretado a María en West Side Story y a Mary Cullen en El Médico ha recalcado que el planteamiento de determinados dilemas ha facilitado que el musical mantenga su frescura desde 1986: "Aunque la obra se escribió en una época muy diferente, ciertos temas mantienen su vigencia a pesar de que haya cambiado el paradigma". La belleza, el amor y las consecuencias terribles por no cumplir los cánones siguen generando muchos debates, motivo por el que el público puede "identificarse con cada uno de los personajes".

Sobre este punto también ha hablado el sevillano Rubén López, quien ha valorado que los asistentes pueden "conectar con cualquiera de los personajes" en algún momento de la representación. Además, ha puesto en valor la complejidad de la producción "a nivel actoral", porque encierra muchos matices a los que dedicarse "al detalle". "La obra crece cada día y nosotros con ella", ha apuntado el intérprete.

Una puesta escena que baila entre lo clásico y la tecnología puntera

Y para muestra un botón. La puesta en escena "combina elementos clásicos con tecnología de última generación". Belone, que además de dirigir la obra ha sido el responsable de la escenografía, ha creado una propuesta que se mantiene fiel a la versión original pero incorpora elementos inmersivos y novedosos que sorprenderán a los seguidores de la obra y a quienes la vayan a descubrir por primera vez. Los telones, pintados a mano en Italia, la iluminación y los efectos especiales completan un montaje que ha recibido numerosos premios y reconocimientos.