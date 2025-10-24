Francisco Olid presentó su 'Cartografía del alma' en el Círculo Mercantil

El Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla enmarcó este jueves la presentación de Cartografía del alma, la primera obra literaria del abogado sevillano Francisco Olid Goñi. Se trata de una colección de microrrelatos de marcada vocación introspectiva, editada por Círculo Rojo y que ya está a la venta. El propio autor la describe: “Cartografía del alma es una colección de relatos y poemas que nacen de la necesidad de introspección. Escribir ha sido una forma de reconocer (te), comprender (te) y, algunos casos, curar (te) y lo puede ser también para cualquier lector que se adentre en esta mi primera obra", declaró en un concurrido salón.

En negro sobre blanco, una cadena de historias de ficción y cotidianas, vivencias propias y ajenas o basadas en la imaginación de lo que pudo haber sido. “Creo que, con lo corta que es la vida, no se puede vivir ignorando nuestras propias emociones, porque hacerlo sería como pasar de puntillas por la vida, como si solo fuéramos espectadores de nuestra propia existencia. Es un acto de resistencia más que de valentía”, abundó Olid.

"En medio de la cotidianidad, del ritmo acelerado de nuestro día a día, este libro te ayuda a pisar el freno y relajarte y reflexionar. Hay que reconocer nuestras emociones y vivirlas con sentido, poniendo lo que somos en cada cosa que hagamos. Hay que vivir y sentir lo que nos pasa aunque a veces duela. Levantarse con cada caída", prosiguió el abogado.

Pero ojo, Cartografía del alma no pretende ser una guía que indique cómo deben sentirse esas emociones. Es más bien una invitación a reflexionar, a reconocerse en lo que uno siente. "Que cuando dejemos esta vida podamos decir como Neruda en su obra póstuma: confieso que he vivido...".