La Fuensanta comparte habitación con Marilyn

La Fuensanta, uno de los personajes que retrató con su habitual maestría Julio Romero de Torres, reposa sentada antes de llenar su cántaro dorado. La figura que circuló en los billetes de 100 pesetas comparte sala con otro icono que arraigó también en el imaginario popular, Marilyn Monroe, que comparece aquí en una de las series que plasmó de ella Andy Warhol. Es la primera estancia que se encuentra el visitante de Obras contemporáneas en colecciones privadas, la exposición que acoge la Fundación Cajasol hasta el 19 de agosto, y el comisario Pepe Cobo la ha concebido -esa sala- como una cita con el misterio de lo femenino, con la mirada que artistas diversos dedicaron a la mujer, que encarnaba a los ojos de estos artistas conceptos como la seducción o el deseo. De Romero de Torres se puede ver también Primavera, una de las hermosas alegorías que caracterizaba al pintor cordobés, que dialogan con dos obras de Francis Picabia en las que queda de manifiesto el vínculo que el creador tenía con España y más concretamente con Sevilla, donde vivía su tía Juanita, esposa del que fue alcalde de la ciudad, Manuel Héctor González-Abreu.

Cobo ha construido "un relato" con los fondos de varias colecciones privadas prestados a la Fundación Cajasol para su exhibición. "Y en el conjunto me llamaba la atención un detalle", dice el galerista, "que me he encontrado que varias retrataban a la mujer en la modernidad", apunta el especialista sobre una primera sala que culmina el lienzo Akt mit salamandern, de Sigmar Polke, un cuerpo desnudo perfilado en telas estampadas. "Ya estamos en los años 70 y hay otra permisividad con los desnudos. Goya, casi dos siglos antes, pintó La maja desnuda, pero se sintió obligado a retratarla también vestida. El que metió el palo en la rueda y supuso un antes y un después en estos temas fue Courbet con El origen del mundo, pero durante mucho tiempo el erotismo se abordó desde el recato", argumenta el responsable de la mítica galería La Máquina Española, un proyecto al que el CAAC dedicó en 2021 una exposición.

El viaje que propone Obras contemporáneas en colecciones privadas es "impresionante", celebra Cobo, emocionado con una selección "que podría estar en los mejores museos" y que recorre distintas corrientes de la historia del arte como el pop, el arte povera o el land art. La siguiente sala que dispone el itinerario demuestra la variedad de estéticas que incluye la muestra: unos tubos fluorescentes de Dan Flavin de intensos colores contrastan con la sobriedad minimalista de un cubo abierto en blanco firmado por Sol Lewitt.

En la nómina de artistas hay cabida para dos autores españoles con el mismo prestigio pero distintas sensibilidades: Antonio López, de quien se exhibe una Nevera nueva (1994), y Antoni Tàpies, presente con tres obras. En la planta superior, en la que se enfrentan en otra conversación inesperada el arte povera de Mario Merz y el land art de Robert Smithson, repite Warhol con un autorretrato y dos de sus Flowers. Robert Rauschenberg, Ed Ruscha, Gerhard Richter o Douglas Gordon y Phillip Parreno, que cierran los contenidos con un último vídeo, son otros creadores que, para Cobo, que inauguró este miércoles la exposición junto al presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, "ofrecen un interesante panorama de distintas tendencias, una selección que puede ser muy valiosa para que el visitante entienda por dónde ha avanzado la historia del arte". Obras contemporáneas en colecciones privadas abre sus puertas, hasta el 19 de agosto, de lunes a sábados de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00.