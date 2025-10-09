'Galdós Dos': Nuevos horizontes habitables en el arte contemporáneo

La creación como refugio íntimo y como espacio compartido es el hilo conductor de “Galdós Dos”, el nuevo proyecto artístico de Rafael García Forcada y Andrés Suárez, dos autores de disciplinas distintas que confluyen en una misma mirada sobre el habitar y la observación del entorno. La muestra, presentada bajo el título “Nuevos horizontes habitables”, invita a repensar la relación entre el arte y los espacios que habitamos.

La inaguración tiene lugar este jueves 9 de octubre a las 20:00 horas de la tarde.

Catarsis artística

Inspirada en las ideas de Gaston Bachelard sobre la poética del espacio, la exposición propone al espectador una experiencia inmersiva: más que observar las obras, se trata de dejarse llevar por una “catarsis artística” en la que el estudio y la casa se convierten en lugares de introspección y creación.

Galdós Dos funciona como un “espacio espejo” de ciudades cosmopolitas, un laboratorio donde ambos artistas desarrollan su trabajo en libertad, compartiendo inquietudes y miradas. En él, García Forcada plasma su vínculo con la naturaleza y el paisaje —ya presente en sus bodegones y composiciones—, mientras que Suárez aporta su enfoque fotográfico y su pasión por la arquitectura de líneas y sombras. Juntos, construyen una nueva geografía visual donde se entrecruzan pintura, fotografía y reflexión estética.

La exposición se presenta como un catálogo de nueva obra que reúne años de investigación y exploración formal. Las piezas revelan un equilibrio entre el futurismo y el costumbrismo, con ecos de los paisajes de Hockney o de los constructivistas rusos, y una madurez artística que combina profundidad conceptual con un placer estético tangible.

“Nuevos horizontes habitables” es, en definitiva, una invitación a redescubrir el arte como forma de habitar el pensamiento y la emoción, un diálogo entre dos creadores que reinterpretan lo cotidiano desde la imaginación.

García Forcada

Cabe destacar que García Forcada inicia esta nueva etapa creativa tras cerrar su icónico art&gallery ‘La Importadora’, una de las tiendas más singulares de moda, decoración y arte del barrio de la Alfalfa, tras 23 años marcado tendencia. En palabras del diseñador que lleva por nombre sus apellidos, se enfrenta a otra etapa de su vida de un modo optimista e ilusionado: “Me reinvento y vuelvo a mis orígenes: la creación, el arte, el disfrute de un espacio donde desarrollar mis ideas”, explica.