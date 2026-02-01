Las galerías sevillanas cierran sus puertas

Si hablar del mercado del arte no es hacerlo de cualquier mercado, hablar del mercado español del arte, ya es harina de otro costal. No es un secreto que el mercado del arte en España, en comparación con otros países de Europa, América o Asia, es un mercado desmedrado, carente de unos cimientos y engranajes sólidos sobre los que acabar de consolidarse y prosperar.

Si mientras intentamos dar solución a estas carencias patrias y por aquello de que puedan comer artistas y galeristas, se intenta recurrir al mercado internacional para mantener a flote el sector, nos encontramos con una desventaja drástica: un IVA cultural del 21% frente al IVA cultural reducido (inferior al 10%) en otros países de la Unión Europea. Esto, además de suponer un lastre para el desarrollo del mercado nacional, conlleva una desigualdad drástica en la competitividad dentro del mercado internacional, poniendo en juego así la solvencia e incluso la viabilidad del sector del arte español.

El Consorcio de Galerías considera que “esta situación es injusta e insostenible, y contradice los principios de equidad cultural que deberían guiar la acción de cualquier gobierno comprometido con la cultura”. Por ello, han convocado a todas las galerías del país a una huelga del 2 al 7 de febrero, instando al cese de su actividad y exigiendo al Gobierno español acogerse a la Directiva (UE) 2022/542 del Consejo de 5 de abril de 2022 mediante la cual, España podría haber constituido ya un IVA cultural reducido desde inicios de 2025.

A esto se suma que en España, otros productos culturales cuentan con un IVA bastante inferior. Del 4% (como en el caso de libros y revistas) y del 10% (como en el caso de las entradas de cine, teatro, conciertos y espectáculos). El agravio comparativo es flagrante y revela la visión elitista que aún se tiene del mercado del arte desde las propias instituciones. Una visión que, a todas luces, provoca que sea más elitista de lo que realmente es.

Es común que al hablar del mercado del arte, para alguien que no esté familiarizado con este mundo, piense en excentricidades inexplicablemente caras o en ventas millonarias en casas de subastas de renombre. Al fin y al cabo, es de lo que más se habla en los medios cuando se habla del mercado del arte. Una triste realidad, pero comprensible de algún modo. Lo que es difícil de comprender es que las instituciones y los responsables políticos que gestionan la cultura de nuestro país compartan esa visión del arte, pareciendo que legislaran basándose en estas cuestiones anecdóticas y que poco o nada tiene ver con el día a día de las galerías y los artistas. Nada más lejos de la realidad, el gran grueso de las ventas de arte no supera grandes cantidades, la inmensa mayoría de artistas ni siquiera pueden dedicarse en exclusiva al arte y muchos de los que sí que pueden hacerlo, están expuestos a una inestabilidad económica crónica. Una realidad precaria que parece pasar inadvertida a los que deberían legislar para evitarla.

AGAS (Asociación de Galerías de Arte de Sevilla) secunda esta convocatoria y la ha trasladado al resto de galerías sevillanas que no pertenecen a la asociación. Así, las galerías de la ciudad (casi al completo) permanecerán cerradas la próxima semana. A pesar de que las galerías no cuentan con un público copioso y que desde el sector son conscientes de que esta huelga no hará tambalear la vida cotidiana de los sevillanos y sevillanas, es un modo de reivindicar que la programación de las galerías supone una gran parte de la oferta expositiva de la ciudad y que, aún tratándose de empresas privadas, son espacios abiertos y gratuítos para cualquiera que quiera disfrutar de sus exposiciones.

A pesar de ello, desde el sector se sienten olvidados y perjudicados por las instituciones. Así, esta protesta no sólo consistirá en la huelga, sino que “durante tres meses dejarán de hacer de hacer todos aquellos trámites que habitualmente realizan sin cargo alguno para las instituciones, como son: la localización de coleccionistas para préstamos, entrega de material gráfico, búsqueda de archivo, gestión y coordinación de transportes, asesoramiento en montaje, etc”.

Es conveniente recordar que estas reivindicaciones no son nuevas y que existe un precedente en la huelga que llevaron a cabo las galerías españolas en el año 1991. Los motivos eran exactamente los mismos: la reivindicación de una bajada del IVA cultural. Tras 35 años, 15 ministros de cultura y 5 gobiernos diferentes, la situación sigue siendo exactamente la misma: un IVA abusivo que perjudica el desarrollo del mercado del arte, tanto dentro como fuera de las fronteras de nuestro país.

Por último, remarcar que las galerías, en su conjunto, no sólo ofrecen una programación expositiva plural y gratuita que enriquece enormemente el panorama cultural de las ciudades, sino que son una pieza clave en el desarrollo y promoción de los artistas. La realidad es que la mayoría de los artistas necesitan de las galerías para subsistir, para empezar su trayectoria (en el caso de los más jóvenes), para que sus obras se consoliden y difundan tanto dentro como fuera de España a través de exposiciones y ferias o para que sus obras acaben en museos e instituciones. Así, la mayoría de los artistas se han posicionado junto a las galerías en estas reivindicaciones.