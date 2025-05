Guitarricadelafuente: “Antes estaba obcecado con la idea de perdurar, de ser atemporal”

Álvaro Lafuente (Benicàssim, 1997), más conocido como Guitarricadelafuente, reivindica en su nuevo disco, Spanish Leather, los amores impetuosos y la plenitud de quien se entrega a la vida. En esta entrevista, el músico conversa sobre su último álbum, que presenta este jueves en Sevilla en un concierto en el Cartuja Center, pero también sobre La bola negra, la película que protagonizará junto a Penélope Cruz y Lola Dueñas, dirigido por Javier Ambrossi y Javier Calvo, Los Javis.

Pregunta.–A principios de año, antes del lanzamiento, explicó que el álbum hablaba de dejarse arrastrar por la velocidad en un mundo que iba demasiado rápido.

Respuesta.–Confieso que a la hora de escribir canciones estaba obcecado con la idea de perdurar. Quizás porque solía inspirarme en el folclore, que se traspasa de generación en generación, yo también quería dejar poso, buscaba ser atemporal. Pero antes de ponerme con este disco sentía que el mundo tenía otra velocidad, y me apetecía dejar atrás esta obsesión por que las cosas reposen, entregarme a la emoción de lo que no podemos parar. Las letras salen de ahí: de la intención de no pensar tanto, de abrazar lo que sientes en el momento.

P.–¿Cómo ha trasladado a la música esa filosofía?

R.–Quería composiciones que pudiese cantar con mis amigos y una guitarra, y que el revestimiento que tuviesen esas canciones fuese anecdótico. Esa es la energía que ha habido en la producción: que lo que consiguiéramos en el momento se quedara, muy en la línea de esa idea de inmediatez de la que hablamos antes. Al final usamos las primeras tomas de muchas grabaciones, nos gustaba esa frescura. Más que ponernos a hacer cinco versiones, nos atraía la belleza de lo inmediato, de lo imperfecto.

“Hay quien piensa que si enseño mi cuerpo estoy desprestigiando mi música”

P.–Hablemos de amor, muy presente en el disco.

R.–Venga, hablemos [ríe].

P.–En Mataleón, se oye: “Quiero amar en la medida en que lo haría un loco”. Hay en el álbum una apuesta por entregarse a los sentimientos sin el freno de la razón.

R.–Sí. Mataleón es el nombre de una llave de judo con la que cortas la respiración a otra persona, y a mí me parecía una metáfora de la rendición al amor: puede que la vida te esté ahogando pero tú lo percibes como algo dulce. “Algodón egipcio en la clavícula”, dice la letra. En Full Time Papi también hablo de un amor alocado, recojo esta sensación de comprometerte con lo que tienes en el momento, sin preocuparte por el futuro. Por otro lado, no sé si es porque parte de mi equipo está compuesto por italianos, pero he escuchado mucho a Mina, Gino Paoli, Lucio Battisti... y en Tramuntana hay un homenaje a un clásico como Il cielo in una stanza, de Gino Paoli. Me llaman mucho la atención estas canciones muy propias de los 60 y los 70 que trataban sobre una pasión desbocada, que no tenían miedo de resultar azucaradas.

P.–En los videoclips se muestran con detalle cuerpos masculinos, algo que ha incomodado al público más conservador.

R.–En los comentarios al vídeo de Full Time Papi se repetía mucho que yo era muy valiente, como si esas imágenes no fueran simplemente algo propio de la edad que tengo, de la etapa que vivo. Creemos que hemos avanzado, que hemos roto muchas barreras, pero seguimos teniendo muchos prejuicios. Siempre ha habido un erotismo exacerbado en el reguetón o en muchos videoclips de los 2000, y nunca se ha puesto en duda eso. Pero hay gente que percibe que si enseño mi cuerpo o aludo al sexo estoy desprestigiando mi música, intentando enmascarar mi falta de talento...

“Con este disco quería entregarme a la emoción de lo que no podemos parar”

P.–En Port Pelegrí canta: “Tu culo en la Barceloneta es folclore”. ¿Puede verse esa letra como una rebelión contra el camino que le precede?

R.–En este trabajo no hay un abandono del folclore, para nada, más bien una interpretación diferente de cómo me sitúo yo frente a ese patrimonio. En el primer disco volqué muchas referencias del folclore latinoamericano, y estuvo muy bien, pero tal vez no estaba contando del todo entonces mis historias, las disfrazaba, y hoy ese chaval ha salido del pueblo y defiende que tal vez folclore sea también lo que sucede en la juventud, lo que pasa a su alrededor, la vida en general. Con una frase como “tu culo en la Barceloneta es folclore” quería quitarle seriedad al asunto.

P.–Estuvo a punto de estudiar dirección de cine. Protagonizar una película como La bola negra debe de ser todo un sueño...

R.–Sí. Me habría gustado estudiar diseño gráfico, o dirección de cine, pero con la música he podido explorar esos intereses. Al principio diseñaba mis propios carteles, ahora me involucro mucho en los videoclips... Esta mañana [la entrevista se realizó el pasado lunes] he tenido el primer ensayo con los Javis, la primera lectura del guion, y me he sentido en casa: el que interpreto es un personaje muy vinculado a mi vida, estoy acudiendo a muchos recuerdos para poder proyectarlos en el papel. Creo que la experiencia va a ser muy bonita, y desde luego me va a remover por dentro.