‘Los hermanos’: mano dura o libertad

Pese a los manuales que proliferan sobre el asunto, la educación de los hijos sigue desvelando a hombres y mujeres, conscientes de que la toma de decisiones en materia tan crucial forjará inevitablemente la personalidad de los vástagos. Elegir una actitud permisiva y relajada, ¿no otorgará un carácter débil a los descendientes y los incapacitará para los desafíos que reserva el mundo? Optar sin embargo por la rectitud, ¿no les privará de la cara amable y placentera de la vida, y convertira a esos jóvenes en criaturas amargadas y resentidas?

Interesados en todo lo que afecta a la condición humana, los clásicos ya afrontaron este dilema. Publio Terencio Africano se acercó a esta encrucijada en Los hermanos, una obra que vuelve a los escenarios dirigida por el malagueño Chiqui Carabante, y que tras su paso por los festivales de Mérida y Niebla estará este viernes 28 en el Cartuja Center CITE. Josu Eguskiza, uno de los actores de un elenco que completan Pepón Nieto, Eva Isanta, Cristina Medina, Belén Ponce de León, Jasio Velasco y Mané Solano, escribió una versión inicial “que creció mucho después al ensayarla”, cuenta Carabante, que ha orquestado un montaje “gamberro, sensible y divertido” sobre las dudas y los quebraderos de cabeza de dos madres, Démesa y Micciona –la adaptación cambia el sexo de los protagonistas– en esa bifurcación entre la mano dura y el castigo o una visión más distendida e indulgente.

La maraña de amoríos, secretos y malentendidos en los que se enredarán los hijos de estas dos mujeres sirve a Terencio para “mofarse de quienes son más flexibles, pero él estaba a sueldo de una familia rica, y quienes eran sus mecenas influirían en su opinión”, argumenta Carabante, que en su relectura se decanta por “el término medio, donde está la virtud, y perdón por el spoiler”.

El director Chiqui Carabante (Málaga, 1967). / D. S.

El director congrega un reparto “espléndido” que además de actuar interpreta música, “porque todo el mundo puede hacer ruido”, bromea un profesional que tras despuntar en sus comienzos en el cine con el corto Los Díaz felices y el largo Carlos contra el mundo, se ha afianzado como uno de los renovadores de la escena actual. Con su compañía Club Caníbal –en la que participa junto a Font García, Vito Sanz y Juan Vinuesa– y especialmente con su trilogía Crónicas ibéricas ha dirigido una mirada certera, impregnada de un estimulante humor negro, al país en que vivimos. “Club Caníbal es nuestro patio de juegos. No nos censuramos, no tenemos filtro y siempre probamos lo que propone cada uno, por disparatado que sea”, dice sobre un grupo que ya prepara una producción del Centro Dramático Nacional (CDN), Estado de sitio, en la que lanzarán sus dardos sobre “la especulación inmobiliaria, un tema que nos preocupa a nosotros y estamos viendo que también a la gente. La estrenaremos en 2027, vamos con margen, pero creemos que en la creación es importante no tener presiones”.

Carabante giró este año también con El barbero de Picasso, de Borja Ortiz de Gondra, protagonizada por Pepe Viyuela y Antonio Molero, mientras desarrolla en paralelo su carrera audiovisual. “Grandes nombres como Bergman o Mankiewicz compaginaron cine y teatro, pero aquí tenemos ejemplos más cercanos, diría a Sigfrid Monleón, en los dos frentes”, afirma un director que rodará en 2026 el largo Los asesinos. “Un cineasta tarda mucho en levantar sus proyectos, es distinto cuando te incorporas a una serie y llegas con el pack completo, y el teatro te ayuda a tener los pies en la tierra”. Aunque Carabante los use para dar una patada y sacudir el polvo: en el Instituto del Teatro de Sevilla, donde se formó, encontró “gente brillante a un lado de la carretera, con una forma especial de hacer las cosas”. Él podría rebatir a Terencio con su experiencia: una educación que juega, que se aleja del rictus severo, puede dar muchos frutos.