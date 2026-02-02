Holland aplastada por Kafka

La ficha (*) 'Franz'. Drama-Biopic. República Checa. 2025. 127 min. Dirección: Agnieszka Holland. Guion: Marek Epstein, Agnieszka Holland. Música: Mary Komasa, Antoni Komasa-Lazarkiewicz. Fotografía: Tomasz Naumiuk. Intérpretes: Idan Weiss, Peter Kurth, Jenovéfa Boková, Ivan Trojan.

La larga filmografía de la casi octogenaria Agnieszka Holland, iniciada en el cine con los patriarcas del nuevo cine polaco Zanussi y Wajda, ofrece -dejando aparte sus muchos trabajos televisivos- buenas, medianas y fallidas películas. Entre las primeras, seamos generosos, están Europa, Europa, Oliver, Oliver, In Darkness, Mr. Jones, Charlatán o Green Border, y en un registro artesanal sus correctas adaptaciones de El jardín secreto de Frances Hodgson Burnett y de Washington Square de Henry James, más la atractiva fantasía de Copying Beethoven.

Por desgracia esta biografía de Kafka no figura ni entre sus buenas, medianas o correctas películas. Queriendo escapar de lo académico y guiada por su admiración hacia el escritor, hace años que estaba empeñada en este proyecto, ha sucumbido a ambas cosas. Su intento de huir del biopic convencional crea un relato confuso y desordenado con algunas originalidades de trazo grueso. Su admiración por el escritor de tan parca vida pública y tan intensa vida interior la induce a intentar ciertos ejercicios kafkianos en el tratamiento de los personajes (ennegreciendo algunos y sublimando otros) y forzados atrevimientos formales de fracaso obligado.

Kafka es uno de los escritores intraducibles al cine, pese a que muchos, entre ellos algunos nombres importantes como Raoul Ruiz, Soderbergh o Haneke, lo hayan intentado. Hasta el gran Welles se estrelló con su pesada, indigesta y barroco/expresionista adaptación de El proceso. Ni Fellini, que jugueteó con adaptar América, se atrevió con él, desahogándose al incluir este deseo en Intervista junto a Mandrake el mago, otro proyecto nunca cumplido. Lo pretencioso, y exagerado parece acechar a quienes se aproximan al gran escritor. Holland no se ha librado. Destacable la interpretación de Idan Weiss que, además, tiene un notable parecido con el genial escritor que tuvo la suerte de morir antes de que sus torturadas y lúcidas premoniciones se hicieran realidad. Cuando Hitler llegó a Praga habría tenido 56 años y corrido la misma suerte que Milena Jesenská.