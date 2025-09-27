Homenajes y coraje en el I Festival Macarena Flamenca

La ficha *** I Festival Macarena Flamenca. Cante: Dieguito Amador, Fernando Soto, Fran Cortés. Baile: Adela Campallo y su grupo. Lugar: Plaza Virgen del Pilar. Fecha: Viernes, 26 de septiembre. Aforo: Lleno.

Este primer festival flamenco de La Macarena se llevó a cabo con éxito anoche en la plaza de la La Barzola de la capital sevillana. Inspirado por el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica, el espectáculo contó con un entreacto en el que el hermano mayor de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla, y representantes tanto de de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas como de la Fundación Secretariado Gitano, recibieron distinciones conmemorativas de manos del alcalde de la ciudad, José Luis Sanz. La parte puramente artística la protagonizó, en primer lugar, el joven cantaor sevillano Dieguito Amador que dijo sentirse encantado de actuar “en mi barrio”. El intérprete ofreció un ramillete de estilos jondos clásicos como seguiriyas, soleares o cantiñas. Tras él, Fran Cortés, el hijo de Chiquetete, se adueñó del escenario, acompañándose él mismo a la guitarra. Cortés ofreció algunos de los grandes éxitos de su padre, como Gitano soy o Esa cobardía que fue ampliamente coreado por un público entregado. Sorprende el éxito del repertorio de los ochenta entre la gente que no alcanza la veintena. El jerezano Fernando Soto trajo a Sevilla su versión del cancionero alflamencado por zambras y rumbas, acordándose de su paisana La Paquera o del utrerano Bambino. Tampoco faltó en su recital el cante por bulerías característico de su tierra, en el que se pegó su pataíta correspondiente. Cerró la velada la bailaora sevillana Adela Campallo con su grupo. No era fácil imponer el silencio en la noche estrellada, en un espacio abierto donde el público se agolpaba frente a los dos bares de la plaza, con niños y mayores recorriendo alegremente el recinto. Pero Campallo y su gente lograron este hito de imponer el silencio a base de coraje, fuerza y entrega. Campallo ofreció un baile tenso, temperamental, por soleá y romance, brillantemente secundada por el cante y la guitarra de primera, que puso el broche de oro a una noche espléndida. Es sin duda una gran noticia este nacimiento de una nueva cita en el calendario flamenco sevillano.