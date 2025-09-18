'In-Edit on Tour' 2025: músicas desde lo real

Son ya 21 las ediciones que avalan al In-Edit, Festival Internacional de Documental Musical de Barcelona, como cita anual obligada para los amantes de los documentales musicales, ya se trate del pop, el rock, la electrónica, el flamenco, el jazz o la música clásica. 21 ediciones que se han expandido también a otras capitales españolas con ‘In-Edit on Tour’, que selecciona títulos destacados de sus ediciones recientes para exhibirlos en las sedes de Caixaforum.

De nuevo de la mano del periodista musical Vidal Romero, una selección de cuatro títulos llegarán a Sevilla desde mañana mismo y hasta el próximo 19 de diciembre, a razón de uno al mes, los viernes a las 19h. El precio de la entrada es de 6 euros y hay un abono para los cuatro por 18 euros. Cada proyección vendrá acompañada de una presentación, conciertos en pequeño formato o calentamientos musicales y un coloquio con el público.

Abre el ciclo mañana viernes Omega wants to dance (2024), de Ramón Tort, que propone “un viaje en busca de la identidad individual y colectiva a través del baile, la música, el pensamiento y la espiritualidad a través de la combinación de testimonios personales, hechos históricos, ficción y un collage audiovisual que exploran las múltiples dimensiones del acto de bailar”.

Ya el 24 de octubre le toca el turno a The Stones and Brian Jones (2023), del prolífico y especialista Nick Broomfield (Kurt & Courtney, Marianne & Leonard), que vuelve a escarbar en el archivo inédito e íntimo del rolling stone maldito cuya carrera quedó pronto truncada a causa de sus fantasmas personales y las adicciones.

El 21 de noviembre llega el plato estrella del ciclo, Banda sonora para un golpe de estado (2024), del belga Johan Gimonprez, sin duda uno de los grandes documentales de la temporada pasada, ganador en Sundance y nominado al Oscar. Se trata de una apasionante indagación político-musical en la historia de los procesos de descolonización en África mediante un eléctrico montaje sincopado que recoge el archivo en torno al asesinato en 1961 del líder congoleño Patrice Lumumba y la respuesta de los movimientos civiles afroamericanos a través de sus principales artistas en la esfera del jazz como Max Roach, Abbey Lincoln, Nina Simone o Louis Armstrong.

Habrá que esperar ya hasta el 19 de diciembre para ver They all came out to Montreux (2024, Oliver Murray), que recoge el paso de artistas legendarios como Aretha Franklin, Marvin Gaye, Quincy Jones, Santana o David Bowie por el famoso festival suizo creado en 1967 por Claude Nobs para promocionar el jazz para trascender pronto etiquetas y fronteras musicales.

El SeFF trae el último cine rumano al Teatro Alameda

Organizado desde el Instituto Cultural Rumano de Madrid, en colaboración con la Embajada rumana y el SeFF, el pasado martes llegaba al Teatro Alameda la primera de las cinco películas del ciclo dedicado al más reciente cine rumano que también está circulando por otras capitales españolas.

Si bien decir que es “el mejor cine rumano” se nos antoja algo excesivo, sobre todo ante la ausencia de su máximo exponente en la actualidad, Radu Jude, los títulos seleccionados, muchos de ellos a concurso en festivales internacionales, ofrecen una buena oportunidad de descubrir nuevos valores tras la espléndida nueva ola de principios de siglo protagonizada por los Mungiu, Puiu, Porumboiu o Muntean.

'Horia', de Ana Maria Comanescu.

Quedan aún por proyectarse El año nuevo que nunca llegó, de Bogdan Muresan (23 septiembre), The secret of Pin-up Island, de Alecs Nastoiu (30 septiembre), la road movie Horia, de Ana Maria Comanescu (7 octubre) y el documental sobre el concierto de los Beatles en el Shea Stadium de Nueva York en 1965 TWST - Things we said today, de Andrei Ujica (14 octubre). Proyecciones a las 20:30h. y entradas a 5 euros.

Un ciclo online para (re)descubrir el cine español

Posiblemente más pensado para el público europeo que para el autóctono, un nuevo ciclo en abierto en Canal Arte nos acerca ocho títulos recientes del cine español que ofrecen una breve panorámica por algunas de las tendencias, géneros y autores más representativos, prestigiosos o populares desde los años ochenta hasta la actualidad.

No podía faltar Almodóvar, cuya Matador (1986) viene ganando cada vez más consideración entre su filmografía, especialmente desde que Tarantino la saludara como una de sus películas de cabecera. Un mismo prestigio internacional atesora Carlos Saura, especialmente gracias a sus filmes musicales, de los que Bodas de sangre (1981), a partir de Lorca, sigue siendo uno de los hitos de su larga carrera.

También en este ciclo online aparecen Julio Medem con La ardilla roja (1993), Álex de la Iglesia con La comunidad (2000), Icíar Bollaín con Mataharis (2007), Alberto Rodríguez con 7 Vírgenes (2005), Juan Carlos Fresnadillo con Intacto (2001) y Vicente Aranda con Juana la Loca (2001).