La banda sevillana Canastéreo lanza 'Jazmines', tema preámbulo de su nuevo LP

La banda sevillana Canastéreo se encuentra ultimando los detalles de Jazmines, su nuevo álbum que verá la luz en 2026 bajo el sello Calaverita Records. Este trabajo supone una evolución natural en su trayectoria, donde la formación española continúa explorando las fronteras entre el rock alternativo y la neo-psicodelia, sin abandonar sus raíces flamencas que les han caracterizado desde sus inicios. El disco, que contará con nueve cortes, ha sido producido por Víctor Cabezuelo en colaboración con la propia banda.

Tras un período de retiro y composición, Canastéreo regresa con este proyecto que rebosa curiosidad y frescura en su propuesta sonora. La banda, que comenzó su andadura en 2018 con el EP Raíces Lunáticas, consolidó su identidad musical con su primer álbum de larga duración Pasajes de lo Impuro (2021), un trabajo conceptual que estableció las bases de su particular universo sonoro. En 2023 lanzaron dos sencillos, 'Anabalina' —una reinterpretación en homenaje a Las Grecas— y Atlántico, que ya dejaban entrever su evolución hacia nuevos territorios musicales.

Jazmines representa una incursión más profunda en el rock alternativo donde teclados, sintetizadores y elementos electrónicos se funden para crear nuevos paisajes sonoros. El álbum ha sido grabado en Estudios La Mina con Raúl Pérez como ingeniero de sonido, mezclado por Manuel Cabezalí y masterizado por Dany Richter. El trabajo contará con colaboraciones de lujo como Rocío Márquez, Víctor Cabezuelo y Kike Verafauna.

Una propuesta musical con identidad propia

El sello distintivo de Canastéreo reside en su capacidad para entrelazar lo onírico y lo cotidiano en sus letras, abordando temas como el paso del tiempo, el cambio, los sueños y la conexión con la naturaleza. Esta nueva entrega no será una excepción, pues aborda conceptualmente la evolución, el cambio y la identidad, aspectos que parecen reflejar el propio proceso creativo de la banda durante estos últimos años.

"Jazmines mezcla rock alternativo y sonidos sintéticos", destacan desde la banda, confirmando así su inquietud constante por explorar nuevos territorios sin perder su esencia. La formación sevillana ha sabido mantener un equilibrio entre la experimentación y la preservación de sus influencias flamencas, lo que les ha permitido construir un sonido contemporáneo con personalidad propia.

Desde su formación en 2018, Canastéreo ha experimentado una evolución natural que les ha llevado desde las raíces más tradicionales del flamenco fusionado con rock hasta la incorporación de elementos más sintéticos y texturas electrónicas. Su primer EP Raíces Lunáticas ya mostraba esa declaración de intenciones por fusionar diferentes estilos, mientras que su álbum debut 'Pasajes de lo Impuro' consolidó su propuesta mediante la mezcla de rock psicodélico, flamenco y texturas orientales.

El proceso creativo detrás de Jazmines

La gestación de Jazmines ha supuesto para Canastéreo un período de reflexión y búsqueda. Tras el lanzamiento de sus dos sencillos en 2023, la banda decidió tomarse un tiempo para el retiro y la composición, algo que se refleja en la madurez del trabajo que presentarán en 2026. Este proceso ha culminado en un álbum que, según indican, reafirma su personalidad mientras expande sus horizontes musicales.

La elección de Víctor Cabezuelo como productor no parece casual, pues su experiencia al frente de proyectos con sensibilidades similares puede aportar la visión necesaria para canalizar esta nueva etapa de la banda. Asimismo, la decisión de grabar en Estudios La Mina, un espacio de reconocido prestigio en el panorama musical español, refleja la ambición del proyecto.

Las colaboraciones anunciadas también son significativas. La presencia de Rocío Márquez, reconocida figura del flamenco contemporáneo, sugiere que la banda no abandona sus raíces sino que las reinterpreta desde nuevas perspectivas. Por su parte, las aportaciones de Víctor Cabezuelo y Kike Verafauna prometen enriquecer el universo sonoro del disco con sensibilidades complementarias.

Evolución musical en el panorama español

El camino recorrido por Canastéreo desde 2018 hasta la actualidad refleja una constante búsqueda de identidad y evolución. Su trayectoria discográfica muestra una progresión coherente desde las raíces hacia la experimentación, manteniendo siempre un hilo conductor reconocible. Esta evolución les sitúa en una posición interesante dentro del panorama musical español, donde cada vez más proyectos apuestan por trascender las etiquetas tradicionales.

La banda sevillana forma parte de una generación de músicos que, sin renegar de sus influencias más cercanas, no temen incorporar elementos de distintas tradiciones musicales para crear propuestas únicas. En el caso de Canastéreo, la fusión entre rock alternativo, neo-psicodelia y flamenco ha encontrado en los últimos años un camino hacia sonoridades más sintéticas y electrónicas, abriendo así nuevas posibilidades expresivas.

Con el lanzamiento de Jazmines previsto para 2026, Canastéreo se prepara para presentar al público esta nueva faceta de su propuesta musical. Un trabajo que, según todos los indicios, supondrá un punto de inflexión en su carrera, reafirmando su identidad mientras amplía los límites de su imaginario sonoro. Los aficionados a la música alternativa española tendrán que esperar aún unos meses para descubrir este nuevo capítulo en la historia de una de las bandas más interesantes del panorama actual.