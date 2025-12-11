Jean-Efflam Bavouzet sustituirá a Martha Argerich

El Teatro de la Maestranza informa que, debido a la cancelación de la pianista Martha Argerich, quien se ha visto obligada a suspender su participación por un proceso gripal que arrastra desde hace varios días y cuya evolución no ha sido la esperada, el pianista Jean-Efflam Bavouzet asumirá su lugar en el concierto de mañana, dentro del ciclo Gran Selección, junto a la ROSS. "La señora Argerich ya se había visto obligada a cancelar sus compromisos en las salas Musikverein de Viena e Isarphilharmonie de Múnich durante este proceso, y mantenía la esperanza de poder recuperarse a tiempo para actuar en Sevilla", señalan desde el teatro.

El programa se mantiene sin modificaciones:

• Héctor Berlioz – Obertura El carnaval romano, op. 9

• Maurice Ravel – Concierto para piano en sol mayor

• Antonín Dvořák – Sinfonía n.º 9 en mi menor, op. 95, “Del nuevo mundo”

En su comunicado, el Teatro de la Maestranza "desea una pronta recuperación a la señora Martha Argerich y agradece la rápida disposición del pianista Jean-Efflam Bavouzet, así como la cooperación del maestro Charles Dutoit y de los músicos de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla".

Jean-Efflam Bavouzet es un pianista francés de carrera internacional, galardonado y reconocido por sus interpretaciones y grabaciones con las principales orquestas del mundo, así como por sus aclamados ciclos de obras completas de compositores como Haydn, Beethoven y Debussy. Reconocido por su profunda afinidad con la obra de Maurice Ravel, que en la actualidad se encuentra en una gira internacional.

Las personas que prefieran no asistir al concierto debido al cambio de pianista podrán solicitar la devolución de sus entradas escribiendo a taquilla@teatrodelamaestranza.es antes del viernes 12 de diciembre a las 14:00 horas.